Nelson Deossa ya da de que hablar en España: "Aporta potencia en el centro del campo"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, dio por bueno el empate sumado este lunes en Vallecas frente al Rayo y aseguró que su equipo estuvo "muy aplicado defensivamente" pero quizá le "faltó creatividad".

El Betis empató en Vallecas con el Rayo (0-0) y sumó un punto que le permite asentarse en la sexta plaza que da acceso a competición europea.

"Fue un empate justo. Los dos equipos tuvieron posibilidades, quizá ellos mayor dominio del balón pero sin hacernos ocasiones, y creo que es bueno. Vallecas es un campo difícil; pero si no se puede ganar, no hay que perder. Y hoy creo que estuvimos aplicados defensivamente para mantener la portería a cero", dijo Pellegrini, en conferencia de prensa.

"Creo que las ocasiones fueron equilibradas. Ellos tuvieron más dominio del balón pero sin ocasiones claras y a nosotros quizá nos faltó un poco de creatividad", comentó el técnico chileno, que lamentó la sustitución que tuvo que hacer a los cinco minutos por lesión de Diego Llorente.



"No se ha resentido de su lesión larga de tendón pero vamos a ver de qué gravedad es", manifestó.

Uno de los protagonistas del partido fue el senegalés Nobel Mendy, central del Rayo Vallecano, jugador que conoce muy bien Pellegrini.

"No me ha sorprendido su rendimiento porque trabajamos con él en Sevilla durante más de un año. Tiene buenas condiciones físicas. Es joven. Está en un puesto de aplicación importante y creo que tiene margen de mejora", finalizó.

El estratega chileno tuvo un apartado especial para el colombiano Nelson Deossa, titular en Vallecas frente al Rayo Vallecano, que les puede "aportar potencia al centro del campo".

Deossa, de 25 años, cumple su primera temporada en el Real Betis tras jugar la pasada campaña en el Monterrey mexicano. En Vallecas jugó su tercer partido como titular en la Liga española.

"Como muchos jugadores de Sudamérica ha tenido un periodo de adaptación, también ha tenido una lesión, y ahora está intentando agarrar su forma con cosas positivas, otras que le faltan, pero es un jugador que puede aportar potencia al centro del campo porque tiene un nivel importante. Lo que no sé es si irá al Mundial, eso es cosa de su seleccionador", dijo Pellegrini en conferencia de prensa.