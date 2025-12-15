Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa ya da de que hablar en España: "Aporta potencia en el centro del campo"

Nelson Deossa ya da de que hablar en España: "Aporta potencia en el centro del campo"

Real Betis igualó 0-0 con el Rayo Vallecano y el colombiano Nelson Deossa logró su tercera titularidad. El DT Manuel Pellegrini lo elogió en rueda de prensa.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Nelson Deossa en Rayo Vallecano vs. Real Betis.
Nelson Deossa en Rayo Vallecano vs. Real Betis.
Getty Images.

