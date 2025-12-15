Síguenos en:
Alejandro Restrepo: "Las finales no solamente hay que ganarlas, Medellín debe jugar bien"

Alejandro Restrepo: "Las finales no solamente hay que ganarlas, Medellín debe jugar bien"

El director técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, le puso la lupa a lo que será el duelo definitivo contra Nacional por un nuevo título de la Copa BetPlay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
Alejandro Restrepo, director técnico de Medellín.
Alejandro Restrepo, director técnico de Medellín.
Colprensa

