Luis Díaz y un rodillazo en la cara del arquero del Augsburgo, Finn Dahmen; cuidado, 'Lucho'

Luis Díaz tuvo un destacado primer tiempo con el Bayern Múnich contra el Augsburgo, pero aunque no pudo anotar o asistir fue protagonista de un duro choque con el arquero Finn Dahmen.

Al minuto 28 en una acción en ataque de los bávaros, el guajiro intentó controlar la pelota, puntearla para eludir al guardameta rival, pero terminó cayendo e impactando, sin culpa, con su rodilla en el rostro del golero.

De inmediato el arquero del Augsburgo, Fin Dahmen, tuvo que ser atendido por el duro golpe en su cara, estuvo carios instantes con el cuerpo médico de su equipo y por la herida y la sangre que le generó el impacto.

Así fue el golpe de Luis Díaz en la rodilla del arquero del Augsburgo:



CUIDADO, LUCHO: Díaz y un duro choque con Finn Dahmen, arquero del Augsburgo...



▶️ Mirá la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/RPQZ2l98k8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 24, 2026