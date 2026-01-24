Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un rodillazo en la cara del arquero del Augsburgo, Finn Dahmen; cuidado, 'Lucho'

Luis Díaz y un rodillazo en la cara del arquero del Augsburgo, Finn Dahmen; cuidado, 'Lucho'

En una jugada de ataque del Bayern Múnich el colombiano Luis Díaz chocó al arquero rival, dejándolo en el piso y teniendo que ser atendido por la herida que le dejó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
