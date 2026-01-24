Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla sueña con Mundial 2026; detalles revelados de fichaje al Galatasaray

Yaser Asprilla sueña con Mundial 2026; detalles revelados de fichaje al Galatasaray

El talentoso futbolista colombiano Yaser Asprilla dejará España para jugar en Turquía en uno de los más importantes clubes de ese país. Sigue los pasos de su amigo y colega, Jhon Durán.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de ene, 2026
Yaser Asprilla Girona
Yaser Asprilla, futbolista colombiano - Foto:
Getty Images

