Yaser Asprilla sueña con Mundial 2026; detalles revelados de fichaje al Galatasaray

Yaser Asprilla es la noticia sorpresa en Europa en las recientes horas luego de que se informara que no seguirá esta temporada en el Girona, de España, y su nuevo rumbo será el Galatasaray, de Turquía, esto con tal de buscar protagonismo, minutos y regularidad pensando en un posible llamado al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Por eso, en Estambul ya lo esperan al jugador nacido en el Bajo Baudó y la prensa dio nuevos detalles del contrato, el valor que pagarían, y hasta a qué hora y el día que llegará a su nuevo club para empezar su nuevo reto en el Viejo Continente.



Detalles reveladores de fichaje de Yaser Asprilla al Galatasaray

El diario 'Sporx' informó de entrada que "el futbolista colombiano llegará a Estambul hoy a las 23:00 (hora local), por lo que se espera que sea presentado próximamente, tenga su primer encuentro con los hinchas, se haga exámenes médicos y empieza a entrenar.

Además, se mencionó que el valor que pagaría el Galatasaray al Girona por Yaser Asprilla sería de alrededor de 23 millones de euros, pero eso será si cumple una cierta cantidad de requisitos, ya que actualmente llegó en condición de préstamo.

De hecho, el citado medio turco detalló que "Asprilla se incorporará inicialmente al equipo cedido, con una cláusula de compra obligatoria que se activará si juega un número determinado de partidos", por lo que en caso de encontrar regularidad a pocos meses del Mundial 2026, se quedaría en Turquía.



Yaser Asprilla celebra su gol con Girona en la Copa del Rey. X de @GironaFC

Yaser no ha podido consolidarse en el Girona, de España, a pesar de una inversión alta que hicieron en el cuadro catalán, pero que no contó con el respaldo total del actual técnico, razón por la que a pesar de su calidad y talento, se abrieron a escuchar ofertas. Sobre los competidores que tuvo Galatasaray, puntualizaron en que "Benfica, Ajax y Marsella también querían y siguen queriendo al extremo colombiano. Sin embargo, el equipo que hizo la mejor oferta es el Galatasaray".



¿En qué equipos ha jugado Yaser Asprilla?

Con apenas 22 años el joven jugador colombiano ya ha vestido la camiseta de 3 equipos. Comenzó en el Envigado en nuestro país. Por su calidad rápidamente llamó la atención del Watford, de Inglaterra, que lo contrató y allí pudo brillar en territorio británico. Desde 2024 milita en el Girona, pero luego de temporada y media no logró afianzarse como titular.

A nivel de Selección Colombia, Yaser Asprilla fue parte del plantel subcampeón de la Copa América 2024, y también ya suma varios partidos preparatorios y hasta en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Yaser Asprilla, en un partido preparatorio de la Selección Colombia, sueña con ir al Mundial 2026 AFP

En Turquía destacaron las estadísticas del habilidoso futbolista de nuestro país en su más reciente equipo. "Jugó un total de 17 partidos oficiales con el Girona. En estos partidos, aportó 1 gol y 1 asistencia, y llamó especialmente la atención por su dinamismo y versatilidad en el campo. El valor de mercado actual del jugador es de aproximadamente 12 millones de euros", resaltaron sobre Asprilla.