Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y una gran jugada que terminó en el quinto gol del Bayern Múnich sobre Leipzig

Luis Díaz y una gran jugada que terminó en el quinto gol del Bayern Múnich sobre Leipzig

Bayern Múnich goleó 5-1 al Leipzig y el colombiano Luis Díaz fue protagonista en la última anotación. ¡Velocidad y buen pase!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Luis Díaz en Leipzig vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz en Leipzig vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

