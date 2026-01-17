Luis Díaz y una gran jugada que terminó en el quinto gol del Bayern Múnich sobre Leipzig

El Bayern Múnich sigue intratable en la Bundesliga, tras golear 5-1 al Leipzig en condición de visitante y mantener su invicto. El colombiano Luis Díaz jugó los 90 minutos y si bien no anotó ni asistió, si fue gran protagonista en la última anotación de los 'bávaros'.

A los 87 minutos, Alphonso Davies lanzó un balón en profundidad y al espacio para el guajiro que le imprimió velocidad y envió un pase al centro del área que Jamal Musiala no controló, pero que Michael Olise finalizó con un gran remate de pierna zurda, colocando la pelota en el ángulo del arco de Leipzig.

Vea el gol de Michael Olise: