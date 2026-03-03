Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama ya tiene nuevo DT; Marino Hinestroza y Carlos Gómez, atentos

Vasco da Gama ya tiene nuevo DT; Marino Hinestroza y Carlos Gómez, atentos

Luego de la salida de Fernando Diniz, Vasco da Gama anunció en las últimas horas su reemplazo. Nuevo jefe para Marino Hinestroza, Carlos Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Foto: AFP

