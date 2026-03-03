Vea acá el golazo de Duván Vergara en Atlético Tucumán vs. Racing, en la Liga de Argentina

Publicidad
Este martes, en la Liga de Argentina, Racing superó 3-0 a Atlético Tucumán con gol incluido del colombiano Duván Vergara.
A los 35 minutos, el extremo cafetero recibió una pelota por izquierda y remató casi sin angulo.
Vea acá el golazo de Duván Vergara en Racing vs. Atlético Tucumán, en la Liga de Argentina
¡GOLAZO DE TODA LA CANCHA! Cambeses arrancó la jugada y Duván Vergara la finalizó con una impecable definición para el 1-0 de Racing ante Atlético Tucumán.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 4, 2026
🇦🇷 #TorneoAperturapic.twitter.com/ETKk2S6uzy