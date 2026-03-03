Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el golazo de Duván Vergara en Atlético Tucumán vs. Racing, en la Liga de Argentina

Vea acá el golazo de Duván Vergara en Atlético Tucumán vs. Racing, en la Liga de Argentina

Racing sorprendió a Atlético Tucumán en condición de visitante y lo superó por 3 a 0. El colombiano Duván Vergara anotó uno de los tantos de la 'Academia'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Duván Vergara en Tucumán vs. Racing.
Duván Vergara en Tucumán vs. Racing.
Racing.

