Vea acá el golazo de Duván Vergara en Atlético Tucumán vs. Racing, en la Liga de Argentina

Este martes, en la Liga de Argentina, Racing superó 3-0 a Atlético Tucumán con gol incluido del colombiano Duván Vergara.

A los 35 minutos, el extremo cafetero recibió una pelota por izquierda y remató casi sin angulo.

Vea acá el golazo de Duván Vergara en Racing vs. Atlético Tucumán, en la Liga de Argentina