Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Wolverhampton 2-1 Liverpool

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Wolverhampton 2-1 Liverpool

Liverpool se vio sorprendido por el Wolverhampton y cedió terreno en la lucha por el título de la Liga de Inglaterra. Yerson Mosquera y compañía mantienen la esperanza de no descender.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Yerson Mosquera en Wolverhampton vs. Liverpool.
Yerson Mosquera en Wolverhampton vs. Liverpool.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad