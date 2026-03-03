Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Wolverhampton 2-1 Liverpool

Liverpool sufrió una dolorosa derrota 2-1 en casa del colista Wolverhampton, este martes en Premier League, un revés que podría complicar la presencia de los Reds en el top-5 y con ello la clasificación a la próxima Champions League.

El vigente campeón de la liga inglesa encajó el gol de la derrota en el tiempo añadido tras un disparo del brasileño André desviado por el defensor Joe Gomez (90+4').

Mohamed Salah, con su primer gol en liga desde noviembre, había respondido previamente (83') al gol inaugural del portugués Rodrigo Gomes (78').

Era la primera vez que el colista de la Premier League derrotaba al vigente campeón desde que el Crystal Palace venció al Chelsea en 2017.



Quinto con 48 puntos, el Liverpool se halla tres puntos por detrás del Aston Villa (4º, 51 puntos) y tres puntos por delante del Chelsea (6º, 45 puntos), dos equipos que se enfrentan el miércoles.

Publicidad

"Mal resultado", reconoció Slot. "Estamos perdiendo demasiados partidos y dejando escapar puntos", agregó el DT neerlandés.



Tributo a Diogo Jota

A pesar de los tres puntos en su segunda victoria consecutiva, los Wolves siguen en el último puesto, a once puntos de la zona de salvación, que marca el Nottingham Forest.

Fue sólo la tercera victoria del Wolverhampton esta temporada en la Premier League.

Publicidad

Las aficiones del Wolves y del Liverpool se unieron en un prolongado minuto de aplausos en el minuto 18 en memoria de Diogo Jota, que llevó ese dorsal durante su etapa en Molineux antes de fichar por los Reds.

De oficio sólo clasifican a la próxima Liga de Campeones los cuatro primeros de la Premier League. Pero todo indica que el quinto también irá a Champions al ganar la Premier un boleto más por las buenas actuaciones de los clubes ingleses en las competiciones europeas.

Everton (8º, 43 puntos), el otro club de Liverpoool, consolidó por su parte su plaza en la primera mitad de la tabla al derrotar al penúltimo, el Burnley (2-0).

El capitán James Tarkowski mostró el camino con un remate de cabeza tras lanzamiento de falta (32') y Kiernan Dewsbury-Hall dobló la renta (60') con un balón picado tras pase de Iliman Ndiaye.

Publicidad

El equipo de David Moyes se coloca a sólo un punto del Brentford, actual séptimo de la Premier League, que empató en la cancha del Bournemouth de Andoni Iraola.

En el Vitality Stadium, los Cherries empujaron hasta el final, aunque en vano. El joven delantero Junior Kroupi, que había ingresado en el segundo tiempo, estuvo cerca de marcar en el tiempo añadido.

Publicidad

El Bournemouth, noveno a la espera del resto de partidos de la 29ª fecha, estiró su racha sin perder a nueve partidos consecutivos en la Premier League (cuatro victorias, cinco empates).

El Sunderland, dos puestos por debajo, cuenta con el mismo número de puntos (40), después de haber logrado en Leeds (1-0) su primera victoria en cinco partidos.



Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26