Nacional vs. Millonarios, juego de quilates en Copa Sudamericana; "ninguno piensa en penaltis"

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán este miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot por la Copa Sudamericana, en un compromiso que promete intensidad, historia y un ambiente a la altura de un clásico moderno del fútbol colombiano. En la previa del encuentro, Macnelly Torres, exjugador verdolaga y uno de los volantes más talentosos que vistió esa camiseta en la última década, analizó lo que puede ser el desarrollo táctico y emocional del partido.

El samario comenzó refiriéndose al frente de ataque de Nacional y a cómo considera que deben potenciarse algunas piezas ofensivas. Para él, la ubicación en el campo puede marcar la diferencia en un duelo de tanta exigencia. En ese sentido, aseguró: "La mejor versión de Chicho es como centrodelantero, en el centro del ataque. Hay un Morelos enchufado; va a ser relegado a rematar el partido. Tiene pocos entrenamientos con el equipo. Después, en la banda, se pueden aprovechar jugadores de esa posición, como es el caso de Sarmiento y de Rengifo. Hay jugadores de buen pie. De pronto sale Nacional con Morelos y Arango".

Más allá de los nombres propios, Macnelly dejó claro que no imagina un compromiso especulativo ni condicionado por la posibilidad de una definición desde el punto blanco. Por el contrario, espera un duelo abierto, con dos equipos decididos a imponer condiciones desde el inicio. Así lo expresó: "Siento que el partido es entre dos equipos grandes; tienen el mismo compromiso y la misma responsabilidad de salir a ganar. Nacional debe salir a buscar al rival y Millonarios cambiar la estrategia para atacar. Ninguno de los dos está pensando en los penaltis. Es un partido para gozar".

También se detuvo en el presente de Rengifo, canterano verdolaga que ha venido ganando protagonismo. El exvolante destacó sus condiciones, pero llamó a la calma frente a la expectativa que se genera alrededor de los jóvenes talentos en escenarios de alta presión: "Rengifo es un jugador de la cantera de Nacional, es diferente, es titular y se acopla de la mejor manera por su personalidad y buen juego. Tiene buena pegada y algo de sacrificio. Siento que aceleramos los procesos y ciertos comentarios pueden llegar a marear. Se le ve maduro y tranquilo; se ha acoplado bien y le da una mano importante a Nacional. Están esperando mucho de él, en un partido como el de mañana".



En cuanto a Millonarios, Macnelly subrayó la influencia que puede tener la experiencia en este tipo de compromisos, especialmente con la presencia de referentes en la mitad del campo: "Yo siento que Millonarios con Macalister juega diferente. Traigo a colación de los jugadores más veteranos, hoy no es un secreto estos jugadores marcan diferencia y la marcan lejos, estos jugadores ponen a los equipos en otro ritmo, en otra sintonía. No sabemos cómo funcione Macalister con la intensidad; pero él tiene buena técnica, improvisación y mejora con su juego a Millonarios. Cuenta con experiencia para esa clase de partidos, eso le conviene a su equipo frente a Nacional".