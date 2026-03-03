César Farías y una polémica en Barcelona vs. Botafogo: Wilmar Roldán tomó medida drástica, de tajo

El ecuatoriano Barcelona y el brasileño Botafogo igualaron 1-1 este martes en el puerto de Guayaquil (suroeste), en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.

El brío y la concentración fueron el sello del Ídolo del Astillero en un partido que dominaron durante el primer tiempo.

El premio para los canarios llegó en el minuto 23, cuando Héctor Villalba anotó el primer tanto del duelo con un potente remate e hizo estallar de alegría a los aficionados en el estadio Monumental.

Un error en la salida del portero Léo Linck acomodó las fichas para Barelona. Brayan Carabalí compartió la pelota con Villalba que primero falló un cabezazo antes de enviar el tiro certero.



El perseverante Botafogo regresó de las duchas cargado de energía. Encontró los espacios que Barcelona dejó por derecho hasta infiltrarse en sus líneas. Matheus Martins en el 66' llegó al corazón del Torero y asestó el gol del empate.

Barcelona, que había impuesto durante 45 minutos su estrategia de buscar el error en el rival, enviar pelotazos largos y formar una muralla en el mediocampo, fue perdiendo fuerza y dejó al desnudo fallas en su defensa.

Por el contrario, Botafogo, que al inicio lució incómodo en la cancha, fue creciendo conforme pasaron los minutos. El equipo del argentino Martín Anselmi consiguió romper las filas de Barcelona en el centro y presionó a los dueños de casa.

Los Toreros perdieron a su entrenador, el venezolano César Farías, en el 76 cuando fue explusado por discutir con un jugador del Fogao.

Con la serie aún por definirse, Botafogo se lleva un punto valioso de Guayaquil.

Barcelona y Botafogo volverán a medir fuerzas en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, el próximo martes, para definir el ganador del boleto a la fase de grupos.