César Farías y una polémica en Barcelona vs. Botafogo: Wilmar Roldán tomó medida drástica, de tajo

Barcelona de Guayaquil empató 1-1 con Botafogo en el juego de ida de la tercera fase de Copa Libertadores, en el cual fue expulsado César Farías por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Por: AFP
Actualizado: 3 de mar, 2026
César Farías se fue expulsado a los 65 minutos, tras recibir una tarjeta roja de Wilmar Roldán.
