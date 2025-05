Luis Díaz ya es tema de conversación en Barcelona: Hansi Flick habló del colombiano

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este sábado que el colombiano Luis Díaz, del Liverpool, y el inglés Marcus Rashford, del Manchester United, son "jugadores fantásticos", en medio de rumores sobre el interés del Barça en ficharlos.

"No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo. Ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre", declaró Flick en rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Athletic Bilbao en San Mamés, en la 38ª y última jornada de LaLiga, en la que ambos ya no se juegan nada.

El extremo colombiano, que es un habitual en el campeón de la Premier League, podría costar alrededor de 80 millones de euros (91 millones de dólares), lo que sería un desembolso significativo para un equipo que sigue saneando sus cuentas.

"En los últimos partidos no hemos tenido muchas opciones para esas posiciones. Estudiaremos las opciones", respondió Flick tras ser preguntado por la posibilidad de fichar a un extremo.

Por su parte, el internacional inglés, que apenas contó para el Manchester United, fue cedido al Aston Villa la segunda mitad del curso.

El Barcelona llega como flamante campeón y con la reciente ampliación de contrato del preparador alemán, mientras que el Athletic ocupará el cuarto puesto final, lo que da boleto a la Liga de Campeones, y también acaba de sellar la renovación de su técnico Ernesto Valverde.

Además, Flick indicó que que espera "plenamente" la renovación de Lamine Yamal, el joven talento que ha explotado esta temporada. "Confío plenamente, por completo. Él lo sabe. Le encanta jugar para el Barça", aseguró.

También habló de la continuidad del uruguayo Ronald Araujo: "Ha sido una temporada difícil con la lesión, pero ha podido volver. (Pau) Cubarsí e Iñigo (Martínez) han jugado muy bien, no ha sido fácil sumarse al grupo, pero confío mucho en él para la pretemporada".

Vacaciones

En cuanto a las vacaciones de los jugadores, que comenzarán el lunes, Flick reveló que la pretemporada comenzará el 13 de julio.

"Algunos jugadores irán con sus selecciones e intentaré ver algunos partidos. Estaré en Stuttgart para ver el España-Francia (de la Liga de Naciones", dijo el alemán, quien precisó que es un secreto el sitio donde va a pasar sus días de descanso, aunque no será muy lejos de la ciudad condal.

Sobre la próxima temporada, Flick recalcó que quiere mejorar el juego del equipo: "Será más difícil, pero tenemos la confianza, sabemos cómo mejorar y cómo queremos jugar".

"Hay que seguir trabajando duro. Queremos darle más opciones al equipo, es el objetivo de todo el 'staff'. Todo está ya planificado y también la gira", prosiguió.

Para acabar, mandó un mensaje al Barcelona femenino, que juega este sábado la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en Lisboa.

"Quiero desear al equipo femenino mucha suerte, crucemos los dedos, toquemos madera. Veré el partido y espero que se puedan llevar la Champions. Este será un objetivo para nosotros el año que viene", apuntó.

"Nos volveremos a ver la temporada que viene y espero que nos vaya, al menos, igual de bien que esta última", concluyó.