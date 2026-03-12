Cuándo juegan Millonarios vs Nacional en el Campín; hora, dónde ver en TV y boletas

Millonarios y Atlético Nacional protagonizarán un nuevo duelo entre ambos en este 2026, pero ahora en la Liga BetPlay del fútbol colombiano, en una edición más de este clásico entre dos de los equipos más grandes del balompié local.

El escenario deportivo que albergará este compromiso será el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, y luego de 13 días del enfrentamiento por Copa Sudamericana, que ganaron 1-3 los 'embajadores', se verán cara a cara, una vez más.



Millonarios vs Nacional EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

Fecha: martes 17 de marzo

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Transmisión: Win S.

Así las cosas, Millonarios y Atlético Nacional se enfrentarán este martes 17 de marzo en el estadio El Campín, en el juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I, aunque antes de ese compromiso ambos tendrán un partido de la jornada 11: los 'verdolagas' recibiendo a Llaneros este viernes, y los 'embajadores' visitando a Boyacá Chicó, el sábado, en Tunja.

Después de esos encuentros, bogotanos y antioqueños se alistarán para el compromiso en la capital colombiana, con el recuerdo del pasado 4 de marzo en el que los dirigido por Fabián Bustos consiguieron un valioso 1-3 en el Atanasio Girardot, clasificando a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y dejando eliminado a los de Diego Arias, quienes han recibido críticas al perder en casa y quedar sin torneo internacional en este 2026.



Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en la Copa Sudamericana 2026. Colprensa

Publicidad

A pesar de eso, Atlético Nacional acumula dos victorias consecutivas tras ese duro golpe, venciendo 1-2 a Águilas Doradas y hace algunas horas goleando 0-4 al Junior, en Barranquilla, que los hace llegar optimistas, y de paso conseguir el liderato de la Liga BetPlay-I, aún con un partido pendiente, teniendo un alto rendimiento en el campeonato actual del fútbol colombiano.

El duelo más reciente en Bogotá fue empate 0-0 el pasado 5 de junio en los cuadrangulares finales del rentado local. Por su parte, la victoria más recientes de los 'verdolagas' en la capital fue el 24 de julio de 2024, cuando ganaron 1-2 con anotaciones de Edwin Cardona y Joan Castro. Para los locales había descontado Danovis Banguero. En aquella oportunidad se fue expulsado Iván Arboleda al minuto 19.

Publicidad

En cuanto a las boletas para este clásico entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín, el propio club 'embajador' informó que se vendieron todas, sumado a los abonados que ya tenían, por lo que se esperan más de 30 mil personas en este compromiso, en el que de paso está prohibido el ingreso de la hinchada visitante, "por decisión de la comisión distrital".