Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cuándo juegan Millonarios vs Nacional en el Campín; hora, dónde ver en TV y boletas

Cuándo juegan Millonarios vs Nacional en el Campín; hora, dónde ver en TV y boletas

Con el antecedente reciente del partidazo de Copa Sudamericana, ahora Millonarios y Nacional se verán nuevamente cara a cara pero esta vez por la Liga BetPlay 2026-I, y en Bogotá.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Millonarios vs Nacional
Millonarios vs Nacional, clásico del fútbol colombiano - Foto:
Millonarios y Nacional Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad