Luis Javier Suárez recuperó su olfato goleador y busca hacer la 'heroica' con el Almería

El colombiano Luis Javier Suárez , delantero de la U.D. Almería , restó este martes trascendencia al hecho de que se haya colocado como máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 7 tantos y afirmó que "lo importante" de haber marcado 5 goles en los tres últimos partidos es que "tenía muchas ganas de ayudar al equipo".

"Es verdad que estábamos creando muchas ocasiones y la verdad es que no se está materializando todo desde la parte de arriba del equipo. No sé a quién se lo dije, creo que a mi mujer, que en los últimos dos partidos había tenido muy pocas ocasiones, por no decir las justas de los goles, y llevo cuatro" en las dos últimas jornadas, dijo a los medios del Almería.

Luis Javier Suárez (Santa Marta -Colombia-, 2 de diciembre de 1997) aseguró que antes de esta buena racha "estaba muy tranquilo, pero sí tenía muchas ganas de ayudar al equipo y ahora está saliendo eso", y reiteró que lo que más valora de haber recuperado su olfato goleador es "ayudar al equipo".

El delantero cafetero se estrenó en la primera jornada (2-2 ante el Racing en Santander), no volvió a hacerlo hasta la quinta en la derrota por 2-5 contra el Castellón y luego, en la octava, contribuyó al 2-0 del Almería frente al Burgos para firmar sendos dobletes en los dos siguientes partidos (uno estéril, por el 3-2 encajado en Oviedo, y el último en el triunfo por 1-2 en Zaragoza).

"Que el equipo haya vuelto a la victoria fuera de casa, eso es lo que me supone el estar ahora de goleador. Ayudar al máximo y que poco a poco podamos estar en las posiciones donde debemos estar", indicó el internacional colombiano, de 26 años.

Luis Javier Suárez fue figura con Almería frente a Real Zaragoza, por la segunda división de España. @U_D_Almeria

El futbolista del Almería declaró que el partido de la pasada jornada en La Romareda fue "muy especial" para él, ya que jugó una temporada en el Real Zaragoza (logró 19 tantos en la campaña 2019-20) y "es un equipo que llegó" a su vida, porque estuvo "allí en un momento clave" de su carrera y "la verdad es que fue una catapulta" para él.

"El de Zaragoza era un partido complicado porque la afición aprieta muchísimo, en el campo se hacen fuertes, y sí era importante para nosotros dar un golpe encima de la mesa para volver a esas buenas sensaciones después del partido de Oviedo, que nos costó un poco", explicó Luis Suárez.

El colombiano ya está centrado en el choque intersemanal como local frente al Albacete, "un equipo fuerte, aguerrido, que nunca da por perdido un partido, y la verdad que será una batalla el jueves", y destacó que el objetivo es enlazar por primera vez dos victorias seguidas, algo que "en esta categoría es clave" dada la igualdad existente, ya que "desde el puesto de descenso hasta el 'playoff' solamente hay seis puntos".

Luis Javier Suárez, delantero del Almería de España. Foto: Instagram de Almería.

"Llega un mes muy duro, después del Huesca tenemos Copa y luego volvemos a jugar otra vez el fin de semana. Tenemos que adaptarnos y demostrar la buena pretemporada que se hizo a nivel físico, y si hay alguna rotación estamos preparados todos" en la plantilla, añadió Suárez, para quien "en estos momentos es cuando se va a ver que el equipo está unido para sacar todos los compromisos adelante".