Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Siguen los pronunciamientos por lo ocurrido entre aficionados de Independiente y U. de Chile

Siguen los pronunciamientos por lo ocurrido entre aficionados de Independiente y U. de Chile

Desde territorio chileno 'alzaron la voz', mostraron su indignación y dejaron claro las medidas que tomarán, tras lo sucedido en el estadio de Independiente.

Hinchas de Independiente de Avellaneda, en medio de los disturbios con aficionados de la U. de Chile, por Copa Sudamericana
Hinchas de Independiente de Avellaneda, en medio de los disturbios con aficionados de la U. de Chile, por Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 07:25 a. m.