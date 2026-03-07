Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa; vea su nuevo gol en Portugal

Publicidad
Este sábado 7 de marzo, Luis Javier Suárez volvió a la acción con el Sporting Lisboa, enfrentando a Braga, por la Liga de Portugal.
No obstante, cuando todo estaba más complicado y a los 'leones' ya le habían empatado el partido, el atacante samario apareció con un gol.
Tras una falta dentro del área, el juez central determinó penal para Sporting, que el colombiano decretó en gol, de gran manera.
Luis Javier Suárez 45' +2 (Pen.)— KING OF GOALS (@KingUnited100) March 7, 2026
🇵🇹 Braga 1-2 Sporting CP pic.twitter.com/0ynUYxbSf2
