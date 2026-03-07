Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa; vea su nuevo gol en Portugal

Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa; vea su nuevo gol en Portugal

El colombiano está imparable y, ahora, nuevamente volvió a marcar en el fútbol luso, para darle la ventaja parcial a Sporting Lisboa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.
Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.
X de @SportingCP

