Richard Ríos y el reto que tiene con Benfica; Mourinho apostaría todo por él

Benfica, que tiene en sus filas al volante antioqueño Richard Ríos, y el Porto medirán fuerzas este domingo por la jornada 25 de la Liga de Portugal. Las 'águilas' retarán en el Estádio da Luz a los actuales líderes del certamen lusitano.

Un duelo, que sin duda, acapara todas las miradas en el balompié portugués y también en el continente americano por las figuras de esta parte de la latitud que conforman ambos planteles. Lo cierto es que Ríos Montoya tendría una gran posibilidad de poder figurar con Benfica en el cotejo frente a los 'dragones'. El exPalmeiras es uno de los hombres de confianza de José Mourinho.

Richard Ríos en partido Real Madrid vs Benfica - Foto: AFP

El centrocampista 'cafetero' ha ido volviendo poco a poco tras su lesión en el hombro y que lo marginó de los terrenos de juego por un mes. 'Mou' lo ha llevado de acuerdo a las necesidades del equipo tanto a nivel local, como cuando disputaron la Champions League esta campaña. Ríos precisamente busca nuevamente ese lugar en el primer equipo.



"El mediocampista colombiano es un firme candidato para reemplazar a Aursnes. Ya ha superado lo peor, pero aún no se siente del todo cómodo. La lesión ha frenado el ascenso de Ríos. Desde que está disponible, ha sido titular dos veces y ha entrado como suplente dos veces. Por lo tanto, su consolidación no ha terminado. Y, por otro lado, hay factores intangibles, pero no menos importantes, que lo han frenado: sigue buscando su lugar en el equipo (contra el Real Madrid en el Bernabéu, fue titular por la derecha) y un compañero en el mediocampo con el que encajar. No se siente del todo cómodo", informaron en 'A Bola'.

Y es el colombiano ha afirmado en ocasiones anteriores, que tras su vuelta tras la lesión en el hombro, sabe que puede dar más, que aún le falta mostrar su mejor versión. Mourinho lo ha respaldado en ese aspecto porque sabe el fútbol que le puede aportar a su escuadra.

"Este camino para hacerse un hueco en el equipo continuará, pero, en el futuro inmediato, Ríos simplemente busca un puesto en el once inicial tras la lesión de Aursnes. Compite con Barrenechea , quien ha sido su principal compañero en el mediocampo", terminaron por precisar en el medio anteriormente citado.



¿A qué hora es Benfica vs. Porto por la Liga de Portugal?

El 'O Clássico' está pactado para este domingo 8 de marzo en Estádio da Luz, en horario para Colombia de la 1:00 de la tarde.