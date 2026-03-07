Apareció Cristiano Ronaldo tras lesión que preocupa en Portugal y Al Nassr; "recuperándome"

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas del fútbol luego de sufrir una lesión que desde Al Nassr tildaron como "más grave de lo pensado", que preocupa no solo a su club en Arabia Saudita, sino también a la selección de Portugal, a tres meses del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de eso, el propio astro luso decidió pronunciarse en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, dejando un mensaje de tranquilidad en medio de su proceso de recuperación.



Mensaje de Cristiano Ronaldo tras lesión con Al Nassr

"Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!", escribió el atacante portugués, acompañado de una foto con el pulgar arriba, una sonrisa, y mostrando un poco de cómo se está cuidando para volver a las canchas lo más pronto posible.

Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

Cabe recordar que el equipo en el que juega Cristiano Ronaldo tenía un partido contra el Neom Sports, por la fecha 25 del campeonato árabe, pero encarándolo ya con la baja de 'CR7'.

Hace algunos días, el propio Al Nassr informó que "Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva durante el partido contra Al-Fayha. Ha comenzado el programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día".



Sin embargo, en la previa del partido de este sábado, el técnico Jorge Jesús preocupó a propios y extraños sobre las molestias del portugués, declarando que "la lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos. Y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo".

Cristiano Ronaldo Cuenta Oficial del AllNassar FC

Publicidad

Aún no hay un tiempo estimado para el regreso de Ronaldo a las canchas con Al Nassr, y si podrá estar en la fecha de partidos preparatorios del mes de marzo con la selección de Portugal. Cabe recordar que, 'CR7' se enfrentará a la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026, en el duelo de la tercera jornada, en Miami.

En cuanto a la cantidad de goles que lleva Cristiano en su carrera, por el momento la cuenta va en 966 anotaciones, acercándose cada vez más al récord que quiere conseguir de las 1.000 anotaciones como profesional, entre clubes y selección.