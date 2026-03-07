¿James Rodríguez debutará HOY con Minnesota United por la MLS?; lesión lo tiene en duda

El debut estelar de James Rodríguez en la liga norteamericana (MLS), al parecer, seguirá haciéndose esperar. Una contusión informada este viernes por el Minnesota United pone en duda la participación del colombiano en el partido del sábado entre su equipo y Nashville.

Estas son las claves de la tercera jornada de la MLS, que verá también al Inter Miami de Lionel Messi buscar su segunda victoria ante el DC United y más de 70.000 aficionados y al alemán Thomas Müller perseguir un récord goleador con el Vancouver Whitecaps.

- ¿Se cae el estreno en Nashville? -

Mientras la MLS atrae la atención fuera de sus fronteras por el intento de reclutar a Antoine Griezmann, todavía falta que uno de los grandes fichajes del año se calce las botas.

James Rodríguez, el capitán de la selección colombiana, entró en la convocatoria de Minnesota el pasado fin de semana, pero permaneció en el banco durante todo el triunfo ante el FC Cincinnati por 1-0.



James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS. X de @MNUFC

Publicidad

Tras soportar el frío gélido de Minnesota, se esperaba que el turno del zurdo de Cúcuta llegara el sábado en la calurosa Nashville (Tennessee), en un duelo que arrancará a las 8:30 p.m. (hora colombiana).

Sin embargo, Cameron Knowles, entrenador de The Loons, aguó la fiesta este viernes al informar que la presencia de James "es cuestionable" porque no terminó el entrenamiento del jueves debido a que "sufre una contusión".

Publicidad

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

La noticia puede ser crítica para el exmediapunta del Real Madrid, de 34 años, que no tiene tiempo que perder cuando por delante solo tiene 13 partidos asegurados con el United.

Su contrato finaliza en junio, mes del arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

James, que fue presentado a la afición un mes atrás, había estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación con sus compañeros del United, que sin él suman cuatro puntos en las dos primeras fechas.

Publicidad

Además de los seguidores de Minnesota, la MLS también aguarda el estreno de uno de los futbolistas de mayor renombre en llegar en las últimas temporadas.

James Rodríguez todavía no se estrena con Minnesota United. Getty Images.

A esa lista podría añadirse próximamente Antoine Griezmann, siempre que fructifiquen las actuales negociaciones del Orlando City para que el francés abandone el Atlético de Madrid.