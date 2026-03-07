Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Marino Hinestroza llegó rodeado de expectativas, pero su rendimiento se considera bajo"

"Marino Hinestroza llegó rodeado de expectativas, pero su rendimiento se considera bajo"

El joven futbolista colombiano, Marino Hinestroza, es señalado en la prensa brasileña por su actualidad en Vasco da Gama. Otro de los fichajes, Johan Rojas, vive lo contrario, recibiendo elogios.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
X de @VascodaGama

Publicidad

Publicidad

Publicidad