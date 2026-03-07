"Marino Hinestroza llegó rodeado de expectativas, pero su rendimiento se considera bajo"

Vasco da Gama está en un cambio tras la salida de Fernando Diniz y la llegada de Renato Gaucho a la dirección técnica, luego de malos resultados en el arranque de este año 2026. Y en el medio quedaron los fichajes que había aprobado el anterior DT, como en el caso de Marino Hinestroza y Johan Rojas, ambos colombianos.

Sobre el exNacional hay aún señalamientos y hay expectativa por lo que pueda lograr, por su talento y que demostró en la Liga BetPlay, aunque su adaptación al balompié internacional le está costando nuevamente.



Marino Hinestroza, noticia en Brasil

El medio 'Globo Esporte' realizó un balance del nivel de los refuerzos del Vasco da Gama, y sobre el joven atacante colombiano detallaron que "llegó a Río de Janeiro como un fichaje rodeado de expectativas, tanto de la directiva como de la afición vasca", pero a pesar de eso "su rendimiento en sus primeros partidos aún se considera bajo, pero la directiva tiene gran confianza en Hinestroza para el resto del año, gracias a su adaptación al fútbol brasileño y su mejor estado físico".

En cuanto a las estadísticas que tiene Marino, puntualizaron que "ha jugado siete partidos con el Vasco, todos como suplente. El jugador promedia solo 22 minutos por partido y aún no ha contribuido a ningún gol".

Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama - Foto: Vasco Oficial

El panorama es distinto para el colombiano Johan Rojas, quien ahora tendrá la responsabilidad de llevar el número 10 del Vasco da Gama, que dejó libre tras la salida de Coutinho.



"Johan Rojas lucirá el dorsal 10 del Vasco a partir del partido contra el Palmeiras el próximo jueves en el Campeonato Brasileño. Uno de los seis refuerzos fichados en el último mercado de fichajes, el centrocampista se ha adaptado rápidamente al fútbol brasileño y es una notable excepción en un inicio aún discreto de los recientes fichajes de la directiva del Vasco", destacaron en 'Globo Esporte'.

Publicidad

Y es que en la interna del cuadro de Río de Janeiro tienen al exEquidad y Monterrey, como "un jugador con mucha personalidad que se ha adaptado rápidamente al fútbol brasileño. Esto se refleja en sus estadísticas. El colombiano ha disputado 11 partidos, seis como titular, y es el nuevo fichaje con más apariciones en lo que va de temporada".