Luis Javier Suárez vuela con Sporting y gana prestigio en el fútbol europeos, entre los mejores

El centrocampista paraguayo Diego Gómez facturó para encaminar el triunfo del Brighton ante el Nottingham Forest (2-1) en la Premier League. Con ello, llegó a diez tantos en 30 partidos disputados hasta el momento en la presente temporada. El colombiano Luis Javier Suárez, otra vez figura.

También en Inglaterra, el argentino Alexis Mac Allister hiló su segunda jornada viendo puerta en la goleada del Liverpool ante el West Ham United (5-2).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Renan Ribeiro – Bebeto, Wesley França, Lucas Fasson – Diego Gómez, Alexis Mac Allister, Antony, Rodrigo Zalazar - Luis Javier Suárez, Joaquín Panichelli, Julián Álvarez.

Arquero:



Renan Ribeiro (Estoril/BRA): El arquero de 35 años consiguió su sexta valla invicta en la temporada en el empate sin goles ante el AFS (0-0).

Defensores:

Bebeto (Tondela/BRA): El zaguero facturó en el empate ante el Santa Clara (2-2), hilando su segunda jornada en la Liga de Portugal viendo puerta.

Wesley França (AS Roma/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto al empate ante la Juventus (3-3) en el campeonato italiano. Wesley suma tres dianas en 24 partidos de la Serie A.

Lucas Fasson (Lokomotiv de Moscú/BRA): El central brasileño se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo ante el Pari (2-1) en Moscú.

Volantes y centrocampistas:

Diego Gómez (Brighton/PAR): El centrocampista paraguayo firmó un golazo para encaminar la victoria frente al Nottingham Forest (2-1) en la Premier League.

El guaraní abrió el marcador en el minuto 6 con un remate de primeras desde el borde del área que se coló justo por una esquina de la portería rival. El futbolista de 22 años suma dos jornadas consecutivas en el campeonato británico

Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG): El centrocampista contribuyó con un tanto a la goleada ante el West Ham United (5-2) y sumó su segunda jornada consecutiva viendo puerta.

"Me gusta mucho meterme en el área y marcar goles. A veces sucede, a veces no", reconoció el campeón del mundo tras el encuentro.

"En los últimos partidos he podido marcar algunos goles, así que estoy contento porque puedo ayudar al equipo y, al mismo tiempo, ganar confianza", puntualizó el futbolista de la Albiceleste.

Antony (Real Betis/BRA): El volante brasileño marcó un golazo de chilena en la igualada ante el Sevilla (2-2) en el derbi andaluz. Antony abrió el marcador (16') con una chilena desde el borde del área chica.

El brasileño, que jugó el partido completo, llegó a siete dianas en 21 partidos de Liga disputados hasta el momento.

Rodrigo Zalazar (Braga/URU): El volante charrúa facturó por partida doble para asegurar el triunfo ante el Nacional de Madeira (2-1).

Zalazar ha marcado cuatro goles en las últimas dos jornadas de la Liga portuguesa y suma ya 20 dianas en 37 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Atacantes:

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa/COL): El atacante cafetero facturó por partida doble en el triunfo ante el Estoril (3-0) en la Liga de Portugal.

Con ello, el ariete se colocó como líder en solitario en la tabla de goleo con 22 dianas en 23 partidos, dos más que el atacante griego del Benfica Vangelis Pavlidis (20).

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. Getty

Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo/ARG): El atacante argentino convirtió un golazo en el empate ante el Lens (1-1) en la Ligue 1 de Francia.

El ariete cordobés abrió el marcador (18') con una vaselina desde el borde del área, dejando sembrado a Robin Risser.

Panichelli suma 14 goles en lo que va de la temporada en el campeonato francés y se ubica en la cima de la tabla de goleo junto al inglés Mason Greenwood.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ARG): El delantero argentino facturó sobre la hora para que el cuadro rojiblanco se llevara los tres puntos de la victoria ante el Real Oviedo (1-0).

La Araña puso fin a una sequía de 14 partidos en el campeonato español sin ver puerta y llegó a 13 dianas en 37 partidos disputados en lo que va de la campaña.