Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez vuela con Sporting y gana prestigio en el fútbol europeos, entre los mejores

Luis Javier Suárez vuela con Sporting y gana prestigio en el fútbol europeos, entre los mejores

El atacante colombiano Luis Javier Suárez nuevamente brilló con el Sporting Lisboa, de Portugal, y con eso sigue dando de qué hablar en el fútbol europeo, donde se gana un nombre con goles.

Por: AFP
Actualizado: 2 de mar, 2026
Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.
X de @SportingCP

