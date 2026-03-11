Luis Javier Suárez y una noche para el 'olvido' en Champions; caída por goleada, 3-0 con Bodo Glimt

Este miércoles 11 de marzo, Sporting Lisboa enfrentó a Bodo Glimt, por el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Champions League. No obstante, añ final del encuentro todo fue tristeza para Luis Javier Suárez y 'compañía', quienes cayeron goleados 3-0 en tierras noruegas.

Sondre Brustand, Ole Didrik Blomerg y Kasper Høghfueron los autores de los tantos para el conjunto local, que se lleva importante ventaja a Portugal, de cara a lo que seré el encuentro de vuelta.

Este partido se jugará el próximo 17 de marzo, en el estadio José Alvalade, donde alguno de los dos equipos sellara su paso a los cuartos de final.

Noticia en desarrollo...