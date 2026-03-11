Así fue el penalti que Vinícius falló con Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

Vinícius Júnior tuvo un partido de contrastes contra Manchester City. Este miércoles 11 de marzo, en el estadio Santiago Bernabéu, el delantero del Real Madrid dio una asistencia para un gol de Federico Valverde, pero también erró un penalti. Eso ocurrió al minuto 56, cuando Gianluigi Donnarumma adivinó su palo y evitó que las redes se inflaran para lo que era el 4-0.

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, falló su penalti contra Manchester City en Champions League AFP

Vea el penalti que Vinícius falló con Real Madrid vs. Manchester City por Champions League