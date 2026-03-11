Síguenos en:
Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Federico Valverde con Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

Vea el segundo gol de Federico Valverde con Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

La figura del equipo 'merengue', en el primer tiempo del juego de ida de los octavos de final, fue el uruguayo, Federico Valverde, quien marcó un doblete.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League
