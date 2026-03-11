Federico Valverde dejó claro por qué es el capitán del Real Madrid. Este miércoles 11 de marzo, por la ida de los octavos de final de la Champions League, en el estadio Santiago Bernabéu, el panorama no pintaba bien para el local, ya que Manchester City imponía condiciones. Sin embargo, en ese momento apreció el uruguayo para inclinar la balanza a favor de su equipo.

El primer tanto llegó al minuto 20, luego de un excelente pase de Thibaut Courtois y una mejor definición del mediocampista, sacándose al arquero, Gianluigi Donnarumma. Después, al 26', Vinícius Júnior filtró el balón y 'el Pajarito' sorprendió en el área, sacando remate de zurda cruzado imposible de atajar. De esa manera, el local se puso 2-0 arriba y prendió la fiesta.

Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League AFP

Vea el segundo gol de Federico Valverde con Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

¡¡PAJARITO GOLEADOR!! ¡¡DOBLETE DE FEDE VALVERDE PARA EL 2-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY ANTES DE LOS 30'!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026