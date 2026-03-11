Síguenos en:
Real Madrid acaricia la clasificación, gracias a Federico Valverde; 3-0 sobre Manchester City

Real Madrid acaricia la clasificación, gracias a Federico Valverde; 3-0 sobre Manchester City

El equipo de Pep Guardiola la pasó mal en la ida de los octavos de final de la Champions League, por cuenta del uruguayo que marcó triplete, y pudo ser peor, ya que Vinícius falló un penalti.

Por: EFE
Actualizado: 11 de mar, 2026
Real Madrid derrotó 3-0 a Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League
