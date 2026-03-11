Vea el tercer golazo de Federico Valverde con Real Madrid vs. Manchester City en Champions

Publicidad
No alcanzan los calificativos para describir el primer tiempo que Federico Valverde firmó en el primer tiempo entre Real Madrid y Manchester City, en el estadio Santiago Bernabéu. Y es que este miércoles 11 de marzo, por la ida de los octavos de final de la Champions League, selló un triplete que hizo que los miles de hinchas presentes lo aplaudieran sin parar.
El primer tanto llegó al minuto 20', luego de un impresionante pase de Thibaut Courtois. Posteriormente, recibió una asistencia de Vinícius Júnior y remató cruzado de zurda, al 26'. Para finalizar, al 42', sorprendió en el área, se quitó la marca de Marc Guéhi y sacó un potente remate para el 3-0. De inmediato, todos fueron a abrazar al uruguayo, que no lo podía creer.
¡¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, FEDERICO!!! ¡¡¡GOLAZO TOTAL DE VALVERDE, HAT-TRICK Y 3-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY EN EL BERNABÉU!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FANOW0Sum7