PSG, sin piedad en Champions League; goleó 5-2 a Chelsea y sueña con los cuartos de final

PSG, sin piedad en Champions League; goleó 5-2 a Chelsea y sueña con los cuartos de final

Lo que parecía un partido parejo y que podía terminar empatado, PSG lo desequilibró con tres goles en los últimos 15 minutos, tomando una amplia ventaja.

Por: EFE
Actualizado: 11 de mar, 2026
PSG se hizo fuerte en casa y derrotó a Chelsea, por la ida de los octavos de la Champions League
PSG se hizo fuerte en casa y derrotó a Chelsea, por la ida de los octavos de la Champions League
AFP

