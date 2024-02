Luis Sinisterra, a seguir rompiéndola en el Bournemouth: los 'cherries' pagaron 20 millones de euros

El Bournemouth ha pagado 20 millones de libras (23 millones de euros) para fichar de forma permanente al atacante colombiano Luis Sinisterra.

Sinisterra, de 24 años, llegó esta temporada como cedido al Bournemouth procedente del Leeds United, después de que este equipo descendiera al Championship (Segunda división inglesa) la campaña anterior.

"Estamos encantados de confirmar el fichaje definitivo de Luis Sinisterra. El internacional colombiano firma un contrato a largo plazo en el Vitality Stadium, después de haber impresionado mientras estuvo cedido por el Leeds United esta temporada", fue lo destacado por el propio club.

El colombiano ha disputado 17 partidos y marcado siete goles este curso, lo que le ha valido que el Bournemouth invierta 20 millones de libras en su fichaje.

"Estoy muy contento por este fichaje. Me encuentro muy cómodo aquí y los aficionados me han tratado muy bien. Me he asentado muy bien aquí y tengo muchas ganas de lo que queda de temporada", fueron algunas de las primeras sensaciones que dejó el jugador, luego de haberse conocido su decisión final de fichar por el Bournemouth.

"Muchas cosas me han llevado a tomar esta decisión. Creo que ser parte de esta institución es algo enorme para mi. La ciudad me gusta mucho, los hinchas también son algunas de las razones que me hicieron tomar esta decisión y quiero agradecer al club por la confianza y ahora toca seguir mirando para adelante para dar lo mejor en lo que queda de temporada", fueron algunas de las cosas que destacó el extremo 'cafetero' para argumentar su decisión de fichar por los 'cherries'.

Con pasado en el Once Caldas, Sinisterra dio el salto a Europa en 2018, cuando el Feyenoord holandés pagó 2 millones por él. El Leeds United apostó por él en Inglaterra en el verano de 2022 y pagó 25 millones pata llevarle a Elland Road.

Información en desarrollo...