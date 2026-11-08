Mac Allister contó lo que nadie sabía de su fuerte discusión con Jefferson Lerma

La victoria del Liverpool por 1-3 sobre Crystal Palace en el Selhurst Park dejó mucho más que tres puntos en juego. El encuentro, disputado con la intensidad característica del fútbol inglés, tuvo su punto de ebullición en un cruce verbal y que acaparó todas las miradas: el altercado protagonizado por Alexis Mac Allister y Jefferson Lerma.

Lejos de quedar como una simple disputa de un partido, esta escaló rápidamente, al punto de que el volante de los 'reds' fue consultado por lo que pasó realmente con el colombiano. Mac Allister relató todo al final del compromiso.

Publicidad

Hay que indicar que este cruce se gestó luego de que Víctor Muñoz se quedó tendido sobre el césped, pidiendo una supuesta falta por parte de Lerma Solís. La reacción del 'cafetero' fue inmediata, exigiéndole a Muñoz que se parara porque no había pasada nada, que no lo había tocado en absoluto.

Jefferson Lerma tuvo un cruce con Alexis Mac Allister en medio del juego en el Selhurst Park Stadium. Foto: AFP

Publicidad

Así las cosas, Mac Allister contó detalle a detalle lo sucedido con Jefferson Lerma. El por qué se desató el picante cruce.



"La situación empezó cuando Víctor se fue al suelo tras el choque. Lerma inmediatamente empezó a gritar que Víctor estaba simulando y fingiendo estar lesionado. Él dijo: 'Dile a tu compañero que deje de tirarse. Apenas lo toco y está rodando como si le hubieran disparado'. Yo lo oí y me giré porque Víctor es mi compañero. No voy a quedarme ahí parado mientras alguien lo insulta", dijo de entrada el argentino a los medios oficiales del torneo.

Y continuó con el relato: "Le dije a Lerma: 'Si crees que es una simulación, habla con el árbitro. No hay razón para venir aquí y faltarle el respeto’. Me miró y dijo: '¿Por qué te metes? Tu compañero se está ridiculizando', y luego le dije porque es mi compañero. Si tienes algo que decir, dímelo a mí".

Publicidad

Pero el punto de quiebre absoluto para Alexis Mac Allister llegó con las siguiente palabras de Lerma; lo que dijo no le gustó nada.

Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Liverpool. El colombiano fue amonestado al minuo 82. Foto: AFP

"Él empezó a reírse y dijo: 'Típico de Argentina. Ustedes siempre piensan que tienen razón'. Eso cambió toda la conversación para mí. Yo le dije: '¿Qué tiene que ver Argentina con que Víctor se haya ido al suelo? Estamos hablando de fútbol'. Después Lerma dijo que 'todo con ustedes los argentinos se convierte en una discusión. Piensan que pueden controlar al árbitro, al partido y a todo el mundo a su alrededor. Le dije: 'No metas a Argentina en esto. Estás enfadado porque no te gusta la decisión. Eso no tiene nada que ver con de dónde vengo'. Siguió sonriendo, lo que lo hizo aún peor", añadió.

Publicidad

En otra de sus declaraciones, que no pasaron desapercibidas, el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 complementó:

"Él dijo: 'Sé exactamente cómo son los argentinos. Siempre buscando una ventaja, siempre tratando de influir en el árbitro. Lo miré y le dije: 'Ten cuidado con lo que estás diciendo' y me respondió: '¿Por qué? ¿Porque te vas a enfadar?', y yo le dije: 'No, porque ahora estás cruzando una línea'. Entonces, dijo algo sobre que los argentinos siempre lloran cuando las cosas no salen a su favor. Eso realmente me molestó porque no había razón para meter a mi país en la situación. Le dije que puedes llamar a Víctor un simulador si quieres, puedes criticarme si quieres, pero no faltes el respeto a Argentina solo porque estás tratando de provocarme", agregó.

🚨Alexis Mac Allister on his altercation with Jefferson Lerma during Liverpool’s 3-1 win against Crystal Palace:



🗣️ Mac Allister: “The situation started when Victor went down after the challenge. Lerma immediately started shouting that Victor was diving and pretending to be… pic.twitter.com/9z4B9vechA — SethOfficial (@UTD_Seth001) November 8, 2026