El picante cruce entre Jefferson Lerma y Alexis Mac Allister, en Crystal Palace vs. Liverpool

El compromiso de la Premier League disputado en el Selhurst Park entre Crystal Palace y Liverpool, este domingo, tuvo momentos de máxima tensión, especialmente en el tramo final del partido. En medio de la intensidad propia del duelo, el colombiano Jefferson Lerma y el argentino Alexis Mac Allister protagonizaron un cruce picante y que dejó amonestados a ambos.

Todo esto sucedió en el minuto 82 y cuando el encuentro estaba 0-2 para los 'reds'. Fue así como Lerma, quien actuó de lateral para este juego de la décima jornada, se dispuso a marcar a Víctor Muñoz en todo el borde del área, pero éste último se tiró en busca de una falta.

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Pero lo candente llegó después, ya que Lerma Solís se devolvió hasta donde estaba Muñoz y le dijo algo; esto no le gustó nada a Mac Allister, quien luego corrió hasta el volante de la Selección Colombia y lo encaró; quedaron cabeza a cabeza. Las palabras fueron y vinieron, y para poner orden, el árbitro de la contienda le mostró la amarilla a los dos.

Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Liverpool. El colombiano fue amonestado al minuo 82. Foto: AFP

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Hay que indicar que Crystal Palace perdió 1-3 con Liverpool, resultado que lo sigue dejando en el último lugar de la tabla de posiciones de la Premier League con sólo siete puntos en diez compromisos disputados.



Vea acá la jugada:

¡SE PICÓ ENTRE LOS SUDAMERICANOS! Alexis Mac Allister y Jefferson Lerma protagonizaron este cruce durante el Crystal Palace - Liverpool de la fecha 10 de la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/oa3bSbkYwZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026