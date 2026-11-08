La Selección Colombia ya se arma para jugar con Chile; llegaron los primeros cuatro jugadores

La Selección Colombia Masculina de Mayores comenzó a reunir a sus convocados para afrontar sus próximos compromisos internacionales. Este domingo 8 de noviembre, los primeros cuatro futbolistas llegaron a Cali para ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

De acuerdo con la información compartida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Matías Orozco, Juan David Arizala, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo fueron los primeros jugadores en arribar a Cali e iniciar el proceso de concentración. Además, se espera que otro grupo de futbolistas llegue durante la tarde y la noche de este domingo.

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La convocatoria está integrada por 26 jugadores que militan en diferentes ligas del mundo, por lo que su llegada se realizará de manera progresiva, teniendo en cuenta sus compromisos con los respectivos clubes y los desplazamientos internacionales.

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Entre los nombres destacados de la lista aparecen futbolistas con experiencia en el fútbol europeo, como Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yáser Asprilla. También sobresalen Jhon Arias, quien actualmente juega en Palmeiras de Brasil; Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, y Nelson Deossa, del Real Betis de España.



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¡Qué bueno tenerlos aquí 𝙈𝙖𝙩𝙞, 𝙅𝙪𝙖𝙣, 𝙅𝙪𝙖𝙣𝙢𝙖 𝙮 𝙎𝙖𝙢𝙪! 😎#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/jNW9Z78J0y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 8, 2026

Por su parte, Atlético Nacional aporta dos representantes a la convocatoria: Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, precisamente dos de los primeros cuatro futbolistas que llegaron a Cali. La lista también cuenta con jugadores que compiten en México, Argentina, Inglaterra, Italia, Portugal, Turquía, Grecia y otras ligas internacionales.

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En el arco, Néstor Lorenzo tendrá a su disposición a Aldair Quintana, Camilo Vargas y Devis Vásquez, mientras que el resto de las posiciones cuentan con alternativas de experiencia y juventud para afrontar los encuentros programados.

La Selección Colombia tendrá dos compromisos frente a Chile, los días 13 y 17 de noviembre. Con estos encuentros en el calendario, el cuerpo técnico busca reunir a todo el grupo, avanzar en los trabajos de preparación y definir los detalles futbolísticos para afrontar ambos partidos.

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Por ahora, la concentración comienza a tomar forma en Cali, a la espera de que se complete la llegada de los 26 convocados. La cuenta regresiva para los próximos encuentros de la Tricolor ya está en marcha.