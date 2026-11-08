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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier, señalado en gol de Tigres contra Cruz Azul; "lo regaló, se equivocó"

Kevin Mier, señalado en gol de Tigres contra Cruz Azul; "lo regaló, se equivocó"

Si bien tuvo buenas atajadas y fue clave para que su equipo ganara 2-3, de visitante, desde México hablan de un error puntual del arquero colombiano, Kevin Mier.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Kevin Mier, guardameta colombiano, en un partido de Cruz Azul por la Liga MX
Kevin Mier, guardameta colombiano, en un partido de Cruz Azul por la Liga MX
AFP

Cruz Azul del entrenador Joel Huiquí derrotó este sábado por 2-3 a los Tigres UANL, en un dramático partido; para saltar al primer lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

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El argentino Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y el argentino Rodolfo Rotondi anotaron por los Azules, en tanto el argentino Juan Brunetta y Guillermo Martínez descontaron por los Tigres.

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Los visitantes comenzaron mejor y en el minuto siete tomaron ventaja con un gol de zurda de Ibáñez a pase de Andrés Montaño.

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De a poco, Tigres mejoró y emparejó las acciones, en el 39 anotó el empate, con un golpe cruzado de Brunetta, de pierna derecha.

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Cruz Azul retomó la ventaja con un penalti bien cobrado por Montaño y Tigres volvió a empatar con un gol de zurda de Martínez.

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Los celestes se adelantaron en el 78, cuando la defensa de los regios falló y Rodondi puso el 2-3 con un disparo de derecha.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en el partido contra Monterrey por la Liga MX
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en el partido contra Monterrey por la Liga MX
AFP

Cruz Azul llegó a 10 victorias, dos empates, cuatro derrotas y 32 puntos, tres enteros por delante de América y Guadalajara, con un partido menos.

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