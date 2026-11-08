Kevin Mier, señalado en gol de Tigres contra Cruz Azul; "lo regaló, se equivocó"

Cruz Azul del entrenador Joel Huiquí derrotó este sábado por 2-3 a los Tigres UANL, en un dramático partido; para saltar al primer lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

El argentino Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y el argentino Rodolfo Rotondi anotaron por los Azules, en tanto el argentino Juan Brunetta y Guillermo Martínez descontaron por los Tigres.

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Los visitantes comenzaron mejor y en el minuto siete tomaron ventaja con un gol de zurda de Ibáñez a pase de Andrés Montaño.

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De a poco, Tigres mejoró y emparejó las acciones, en el 39 anotó el empate, con un golpe cruzado de Brunetta, de pierna derecha.



kevin mier, le regala el gol al memote 😂😂😂😂😂



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Cruz Azul retomó la ventaja con un penalti bien cobrado por Montaño y Tigres volvió a empatar con un gol de zurda de Martínez.

Kevin Mier no se equivoca.

Kevin Mier es el error por sí mismo.

¿CUÁNTAS MÁS? pic.twitter.com/fKHUn3aFRE — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) November 8, 2026

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Los celestes se adelantaron en el 78, cuando la defensa de los regios falló y Rodondi puso el 2-3 con un disparo de derecha.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en el partido contra Monterrey por la Liga MX AFP

Cruz Azul llegó a 10 victorias, dos empates, cuatro derrotas y 32 puntos, tres enteros por delante de América y Guadalajara, con un partido menos.