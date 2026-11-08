Kevin Mier, señalado en gol de Tigres contra Cruz Azul; "lo regaló, se equivocó"

Cruz Azul del entrenador Joel Huiquí derrotó este sábado por 2-3 a los Tigres UANL, en un dramático partido; para saltar al primer lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.
El argentino Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y el argentino Rodolfo Rotondi anotaron por los Azules, en tanto el argentino Juan Brunetta y Guillermo Martínez descontaron por los Tigres.
Publicidad
Los visitantes comenzaron mejor y en el minuto siete tomaron ventaja con un gol de zurda de Ibáñez a pase de Andrés Montaño.
¡Qué mala suerte de Kevin Mier!— FOX (@somos_FOX) November 8, 2026
Gol de Tigres, “Memote” Martínez empata las acciones.
🐯 @TigresOficial 2-2 @CruzAzul 🚂
🔴 EN VIVO: https://t.co/9pG19qLQZx#LigaMXenFOX 🇲🇽 pic.twitter.com/1snk9QqZfN
Publicidad
De a poco, Tigres mejoró y emparejó las acciones, en el 39 anotó el empate, con un golpe cruzado de Brunetta, de pierna derecha.
kevin mier, le regala el gol al memote 😂😂😂😂😂— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) November 8, 2026
pic.twitter.com/iFO3PkZOsp
Cruz Azul retomó la ventaja con un penalti bien cobrado por Montaño y Tigres volvió a empatar con un gol de zurda de Martínez.
Kevin Mier no se equivoca.— 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) November 8, 2026
Kevin Mier es el error por sí mismo.
¿CUÁNTAS MÁS? pic.twitter.com/fKHUn3aFRE
Publicidad
Los celestes se adelantaron en el 78, cuando la defensa de los regios falló y Rodondi puso el 2-3 con un disparo de derecha.
Cruz Azul llegó a 10 victorias, dos empates, cuatro derrotas y 32 puntos, tres enteros por delante de América y Guadalajara, con un partido menos.
Publicidad