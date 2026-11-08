La jugada por la que Jefferson Lerma es señalado, tras derrota de Crystal Palace contra Liverpool

Liverpool volvió a la senda de la victoria, este domingo, en el campo del Crystal Palace, al que venció 1-3 en partido de la décima jornada. Las 'águilas' son el nuevo colero de la Premier League, y ante los 'reds', tuvieron una defensa demasiado frágil y de la que hizo parte el colombiano,Jefferson Lerma.

El vallecaucano, de 32 años, jugó como lateral en el Selhurst Park Stadium y sufrió constantemente en cada ataque de los visitantes, siendo foco de las críticas en el gol del Liverpool anotado por Florian Wirtz; el que significó el 0-2 parcial en el tablero, a los 54 minutos.

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En la previa de la jugada que terminó en el tanto del mediapunta alemán, Lerma Solís se vio superado ampliamente en velocidad por Bradley Barcola. El francés dejó en el camino al colombiano, y sin ninguna presión, lanzó un centro rastrero al área que concluyó en la anotación de Wirtz.

Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Liverpool en juego por la Premier League. Foto: Getty Imágenes

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Los otros tantos de los 'reds' fueron obra del argentino Alexis Mac Allister - con quien tuvo un cruce picante al final del encuentro - , y por Alexander Isak. El gol de Crystal Palace fue convertido fue por Eddie Nketiah, al 90+5, desde el punto blanco del penalti.



Vea acá la jugada:

¡FLORIAN SE FLOREÓ! Wirtz apareció por el medio del área del Crystal Palace y selló el gol de Liverpool en la fecha 10 de la #PREMIERxESPN.



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