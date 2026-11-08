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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa y compañía, elogiados por el partidazo de Real Betis contra Elche en La Liga

Nelson Deossa y compañía, elogiados por el partidazo de Real Betis contra Elche en La Liga

A pesar de que las miradas se centran en Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, el equipo en el que juega Nelson Deossa está dando de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, en un partido de Champions League
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, en un partido de Champions League
Getty Images

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró tras la victoria ante el Elche (0-2) que su equipo hizo un partido “muy completo” en un escenario que calificó como “difícil”.

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“Es una victoria importante como visitante”, indicó el preparador, que admitió que la primera parte fue “pareja”.

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“Nuestro segundo tiempo fue completo y salimos a buscar el partido. El portero del Elche tuvo varias paradas importantes”, recordó el técnico bético, que se congratuló del buen rendimiento que ofrecieron los cambios.

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“Los hicimos para refrescar posiciones, pero el equipo ya venía jugando bien. Lo importante son los tres puntos”, añadió Pellegrini, que se mostró feliz por el gol de Marc Bartra a balón parado.

El entrenador deseó que el irlandés Parrott, ofuscado en los últimos partidos, encuentre con la selección de Irlanda la confianza que no termina de encontrar, si bien precisó que, sin marcar, “aporta cosas importantes”.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en un partido de Betis por La Liga de España
Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en un partido de Betis por La Liga de España
AFP

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El preparador chileno mostró su confianza en que el Betis encare “al mismo nivel” que ha mostrado en la Liga y la Liga de Campeones su próximo debut en la Copa del Rey y evitó valorar si el equipo está en el mejor momento desde su llegada.

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“No me quedo con un momento, sino con la maduración de un proyecto. Este era un partido de equipo grande para intentar estar con los grandes. Las temporadas hay que finalizarlas y queda mucho todavía”, finalizó.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano de Real Betis, en un partido de la Europa League
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