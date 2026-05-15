¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY, Millonarios vs. Patriotas, por Copa BetPlay?

Este viernes 15 de mayo, el cuadro 'embajador' volverá a la acción en la Copa BetPlay I-2026, enfrentando al siempre difícil Patriotas, que para este compromiso oficiará como local en el estadio La Independencia de Tunja.

Este encuentro corresponde a la tercera jornada del grupo B; en el que los 'embajadores' actualmente son segundos con puntaje perfecto, después de haber vencido a Llaneros por la Mínima diferencia en el debut. Cabe destacar que los azules descansaron en la primera jornada.

Sin embargo, ahora los dirigidos por Fabián Bustos deberán salir al campo buscando una victoria en condición de visitante, que los vaya consolidando en el liderato, pensando en clasificar a las fases finales de la Copa.



¿A qué hora y por dónde ver EN TV Patriotas vs. Millonarios?

El duelo de este viernes, entre boyacenses y capitalinos, está estipulado disputarse a las 6:00 p.m. (hora colombiana).

¡Todos con la Azul puesta! ️¡HOY JUEGA MILLONARIOS! 💙🔥



⏱️🏟️ Nos vemos a las 6:00 pm en La Independencia de Tunja para enfrentar a Patriotas.



¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️ pic.twitter.com/VpP0IOw8Nr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 15, 2026

Por otra parte, cabe destacar que, además, el encuentro tendrá transmisión de Win +.