Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY, Millonarios vs. Patriotas, por Copa BetPlay?

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY, Millonarios vs. Patriotas, por Copa BetPlay?

Los 'albiazules' se preparan para volver a la acción en la Copa BetPlay. Ahora, por la tercera jornada de la fase de grupos, Millonarios buscará tres puntos fundamentales en Tunja.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de may, 2026
Comparta en:
Millonarios celebra

Este viernes 15 de mayo, el cuadro 'embajador' volverá a la acción en la Copa BetPlay I-2026, enfrentando al siempre difícil Patriotas, que para este compromiso oficiará como local en el estadio La Independencia de Tunja.

Este encuentro corresponde a la tercera jornada del grupo B; en el que los 'embajadores' actualmente son segundos con puntaje perfecto, después de haber vencido a Llaneros por la Mínima diferencia en el debut. Cabe destacar que los azules descansaron en la primera jornada.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Malas noticias para Luis Díaz en el Bayern Múnich; inició el 'barrido' para la próxima temporada

La Selección Irán en uno de sus partidos rumbo al Mundial 2026, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Gol Caracol

Irán tiene en 'veremos' su presencia en el Mundial 2026; todo, por nueva 'traba' de Estados Unidos

Sin embargo, ahora los dirigidos por Fabián Bustos deberán salir al campo buscando una victoria en condición de visitante, que los vaya consolidando en el liderato, pensando en clasificar a las fases finales de la Copa.

¿A qué hora y por dónde ver EN TV Patriotas vs. Millonarios?

El duelo de este viernes, entre boyacenses y capitalinos, está estipulado disputarse a las 6:00 p.m. (hora colombiana).

Por otra parte, cabe destacar que, además, el encuentro tendrá transmisión de Win +.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad