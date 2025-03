Marcelo Gallardo no se puso con cuentos: “Miguel Borja no es para jugar, es de goles”

El colombiano Miguel Borja no la está pasando bien en Argentina y todo por una nueva mala racha de cara al arco con River Plate. El delantero lleva seis partidos sin anotar y en el 2-2 con Rosario Central fue criticado otra vez la hinchada y la prensa del sur del continente. Por eso, en la rueda de prensa, a Marcelo Gallardo, DT del 'millonario' le consultaron por qué sigue confiando en el nacido en Tierralta.

“Tenemos cuatro delanteros de diferentes características. Tal vez son complementarios, entonces evaluamos cuáles son las posibilidades. Borja no es igual a Driussi, no es igual a Colidio, no es igual a Tapia. Dentro de esa diferencia, tenemos alternativas", remarcó el 'Muñeco' al momento de comparar a sus futbolistas en la zona de ataque.

Sin embargo, la declaración posterior y reveló los verdaderos motivos que llevaron a River a fichar por el exJunior. “Hoy tal vez Miguel (Borja) no está haciendo goles, que es su característica. Nunca fue un jugador de juego. Cuándo fuimos a buscar a Borja no era para que se asocie al juego, porque su característica es el gol, jugar dentro del área, donde él convive con esa situación permanente. Después hay otros futbolistas que sí son complementarios, que se asocian, los tenemos”, añadió Gallardo.

Miguel Borja en RIver AFP

Los números de Miguel Borja antes de fichar por River Plate

Borja tuvo un recorrido destacado antes de su llegada a River Plate en 2022, consolidándose como un delantero goleador en diferentes ligas de Sudamérica. Su explosión se dio en 2016 con Atlético Nacional, donde anotó 7 goles en 10 partidos y fue clave en la conquista de la Copa Libertadores. Esto le valió un traspaso a Palmeiras, donde jugó entre 2017 y 2019, sumando 36 goles en 112 encuentros.

Publicidad

En 2020, regresó a Colombia para vestir la camiseta de Junior de Barranquilla. Allí, mantuvo un buen nivel goleador con 35 tantos en 65 partidos entre 2020 y 2022. Posteriormente, tuvo un breve paso por Grêmio en Brasil, donde anotó 5 goles en 18 partidos antes de su llegada a River Plate.

A lo largo de su carrera previa a River, Borja disputó 442 partidos y marcó 174 goles, promediando 0.39 tantos por encuentro.