Marino Hinestroza, buenas y malas en Brasil; “muestra habilidad, pero toma decisiones equivocadas"

Vasco da Gama no pasó del empate 1-1 con el modesto Coritiba, en la noche de miércoles en el campeonato Brasileirao, en un compromiso en el que estuvo de titular en el equipo de Río de Janeiro, el colombiano Marino Hinestroza, quien recibió una oportunidad de demostrar su calidad o lo que lo hizo destacar en Atlético Nacional y hasta ser tenido en cuenta para la Selección.

El atacante de nuestro país tuvo algunas de cal y otras de arena en dicho encuentro y así lo dejó saber la prensa brasileña en una nota publicada por 'Globo Esporte' en el que analizaron la actuación de cada uno de los futbolistas.



Marino Hinestroza fue titular con Vasco da Gama

El colombiano fue titular y estuvo jugando por la banda derecha, donde dio luces de su calidad y habilidad, aunque tuvo algunos reparos para terminar las acciones. "Mostró habilidad con el balón en los pies y capacidad para regatear a gran velocidad, pero tomó muchas decisiones equivocadas", puntualizaron de entrada en 'GE'.

Adicional a eso, destacaron que Marino Hinestroza "logró superar a los defensores, pero casi siempre daba un toque de más o regateaba en la dirección incorrecta. Como punto positivo, realizó un disparo peligroso que se estrelló en el poste", resaltando algunas jugadas en las que acertó, pero viéndose aún en adaptación al balompié brasileño.

Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama - Foto: Vasco Oficial

Hinestroza tuvo su oportunidad de sumar más minutos, siendo titular y estando en el terreno de juego hasta el 85', cuando entró en su lugar Vitor. En Vasco da Gama tuvieron varias bajas, como la del también colombiano Carlos Andrés Gómez, por suspensión, y quien recientemente estuvo con la Selección Colombia en los duelos frente a Croacia y Francia.



Por su parte, los también 'cafeteros' Johan Rojas y Carlos Cuesta no fueron tenidos en cuenta por el técnico Renato Gaucho y se quedaron en el banquillo de suplentes.

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Actualmente Vasco da Gama está en el octavo puesto de la tabla de posiciones del Brasileirao, con 12 puntos, a 7 unidades del líder del campeonato que es el Palmeiras, de Jhon Arias.