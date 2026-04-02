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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza, buenas y malas en Brasil; “muestra habilidad, pero toma decisiones equivocadas"

Marino Hinestroza, buenas y malas en Brasil; “muestra habilidad, pero toma decisiones equivocadas"

El atacante colombiano del Vasco da Gama de Brasil, Marino Hinestroza, fue titular en el empate 1-1 con Coritiba en partido del Brasileirao, y su actuación fue analizada por la prensa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Brasil - Foto:
Vasco da Gama

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