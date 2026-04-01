La Selección Colombia y el ranking de los favoritos a ganar el Mundial 2026; ¿de qué quedó?

Queda poco para que ruede el balón en el Mundial 2026, y los 48 equipos participantes siguen puliendo los últimos detalles de cara a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Los duelos preparatorios de la doble fecha FIFA de marzo evidenciaron un claro dominio de los combinados favoritos para ganar el título, y también previeron los que podrían ser sorpresas. Pero en medio de los pronósticos de cuál seleccionado levantará el trofeo el próximo 19 de julio, sorprendió uno realizado en las últimas horas. La posición de la Selección Colombia, impacta.

Así fue como el prestigioso medio 'The Athletic', perteneciente al diario 'The New York Times', realizó un ranking con las posibilidades de cada una de las selecciones, dicho escalafón fue hecho de acuerdo a su favoritismo.

Jugadores de la Selección Colombia previo al juego de preparación contra Francia. Getty Imágenes

Pese a las recientes derrotas de la Selección Colombia frente a Croacia (2-1) y Francia (3-1), los dirigidos por Néstor Lorenzo ocupan el 'top-10' por encima de los balcánicos, pero claro está por debajo de 'les bleus'; dejaron en su informe palabras para James Rodríguez y Luis Díaz.



¿En qué lugar quedó ubicada la Selección Colombia en esta clasificación?

Así las cosas, este distinguido tabloide deportivo indicó que la 'tricolor' aparece de novena en este ranking. Recordemos que en la última clasificación de la FIFA, el combinado de nuestro país apareció en la casilla 13.



"Los finalistas de la Copa América 2024 terminaron terceros en la fase previa sudamericana, en gran parte debido a una racha de seis partidos sin ganar y una crisis existencial, pero se recuperaron al final y llegarán al torneo con grandes esperanzas. James Rodríguez los liderará en la que probablemente sea su última Copa del Mundo, pero el jugador más peligroso es sin duda Luis Díaz, el exextremo del Liverpool que atraviesa un excelente momento de forma en el Bayern Múnich", reseñaron en la nota del medio anteriormente citado.

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Este ranking lo encabeza España, que tiene como gran figura a Lamine Yamal, la sigue la Selección Argentina, vigente campeona, y el tercer lugar lo ocupa la Francia de Kylian Mbappé. Además, Brasil aparece en la cuarta posición y el quinto lugar es para Países Bajos. La Portugal de Cristiano Ronaldo aparece de séptima.

🏆 Los 48 equipos que disputarán el Mundial, organizados por nivel de favoritismo, para @TheAthleticFC.



España, Argentina y Francia en el tope. Colombia en la novena casilla. pic.twitter.com/amkwHTU1ZY — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 1, 2026