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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y el ranking de los favoritos a ganar el Mundial 2026; ¿de qué quedó?

La Selección Colombia y el ranking de los favoritos a ganar el Mundial 2026; ¿de qué quedó?

Un prestigioso diario deportivo elaboró una clasificación con los 48 equipos participantes al Mundial 2026 y su nivel de favoritismo para ganar. La posición de la Selección Colombia impactó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
Getty

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