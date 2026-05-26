Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza reaccionó ante hostigamiento de hinchas de Vasco; "no pasó nada"

Marino Hinestroza reaccionó ante hostigamiento de hinchas de Vasco; "no pasó nada"

Después de haber vivido un momento de tensión en territorio brasileño, el jugador colombiano, Marino Hinestroza, se pronunció sobre lo acontecido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao
Getty Images

Haber brillado en Atlético Nacional, le significó a Marino Hinestroza volver al exterior. Con la camiseta del 'verdolaga', firmó 84 partidos, en los que marcó 11 goles y brindó 14 asistencias. De igual manera, ganó dos Copas BetPlay, una Liga y una Superliga, siendo clave en cada uno de esos títulos. Razón por la que llamó la atención de varios clubes como Boca Juniors, con el que estuvo cerca de firmar, pero, al final, Vasco da Gama le abrió las puertas y lo fichó.

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

“Lo de Marino Hinestroza ha sido decepcionante en Vasco da Gama, es criticado por los hinchas”

Allí, no la ha pasado bien. Prueba de ello es que, en lo que va del año, tan solo acumula 580 minutos, repartidos en 18 encuentros, donde ha brindado un pase de gol y aún no ha inflado las redes. Así las cosas, las críticas no se han hecho esperar y los hinchas se hicieron sentir. Y es que el delantero colombiano fue el principal objetivo del grupo organizado que protestó frente al centro de entrenamiento del equipo, el pasado lunes 25 de mayo, encarándolo fuertemente.

Al respecto, Marino Hinestroza se pronunció en sus redes sociales oficiales, escribiendo que todo está bien. "Como era de esperarse, sabía perfectamente que lo ocurrido en el centro de entrenamiento del club tendría muchas repercusiones en mi país. Lamentablemente, en Colombia me defendí jugando, pero aquí 🤐. Eso sí, quiero decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, gracias a Dios no pasó nada", sentenció en una historia publicada en Instagram.

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza en acción con Vasco da Gama - Foto:
AFP

Después de la dura derrota por 3-0 contra Bragantino, por la fecha 17 del Brasileirao, el 'cafetero' recibió insultos, comentarios ofensivos y fue detenido con cierta hostilidad por parte de los aficionados. "¿Qué crees que es este lugar? Pide irte de una buena vez; ¡Vete a la mier..., hijo de pu...! Veta de una buena vez, te lo pedimos", fueron algunos de los comentarios que sufrió el atacante, que había sido presente como uno de los mejores fichajes de la temporada.

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza vuelve a ser noticia en Brasil; barristas lo insultaron y pidieron su salida

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza, presente en remontada de Vasco da Gama en Copa Sudamericana: 1-2 sobre Audax

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Con Marino Hinestroza desde el banquillo, Vasco da Gama goleó 3-0 a Olimpia, en Sudamericana

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Marino Hinestroza

Vasco da Gama

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad