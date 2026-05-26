Marino Hinestroza reaccionó ante hostigamiento de hinchas de Vasco; "no pasó nada"

Haber brillado en Atlético Nacional, le significó a Marino Hinestroza volver al exterior. Con la camiseta del 'verdolaga', firmó 84 partidos, en los que marcó 11 goles y brindó 14 asistencias. De igual manera, ganó dos Copas BetPlay, una Liga y una Superliga, siendo clave en cada uno de esos títulos. Razón por la que llamó la atención de varios clubes como Boca Juniors, con el que estuvo cerca de firmar, pero, al final, Vasco da Gama le abrió las puertas y lo fichó.

Allí, no la ha pasado bien. Prueba de ello es que, en lo que va del año, tan solo acumula 580 minutos, repartidos en 18 encuentros, donde ha brindado un pase de gol y aún no ha inflado las redes. Así las cosas, las críticas no se han hecho esperar y los hinchas se hicieron sentir. Y es que el delantero colombiano fue el principal objetivo del grupo organizado que protestó frente al centro de entrenamiento del equipo, el pasado lunes 25 de mayo, encarándolo fuertemente.

Al respecto, Marino Hinestroza se pronunció en sus redes sociales oficiales, escribiendo que todo está bien. "Como era de esperarse, sabía perfectamente que lo ocurrido en el centro de entrenamiento del club tendría muchas repercusiones en mi país. Lamentablemente, en Colombia me defendí jugando, pero aquí 🤐. Eso sí, quiero decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, gracias a Dios no pasó nada", sentenció en una historia publicada en Instagram.

Marino Hinestroza en acción con Vasco da Gama - Foto: AFP

Después de la dura derrota por 3-0 contra Bragantino, por la fecha 17 del Brasileirao, el 'cafetero' recibió insultos, comentarios ofensivos y fue detenido con cierta hostilidad por parte de los aficionados. "¿Qué crees que es este lugar? Pide irte de una buena vez; ¡Vete a la mier..., hijo de pu...! Veta de una buena vez, te lo pedimos", fueron algunos de los comentarios que sufrió el atacante, que había sido presente como uno de los mejores fichajes de la temporada.

