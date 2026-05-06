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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza, presente en remontada de Vasco da Gama en Copa Sudamericana: 1-2 sobre Audax

Marino Hinestroza, presente en remontada de Vasco da Gama en Copa Sudamericana: 1-2 sobre Audax

Este miércoles el equipo brasileño ganó en territorio chileno, con presencia del atacante colombiano Marino Hinestroza, quien disputó 89 minutos del juego en el certamen internacional.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza en acción con Vasco da Gama - Foto:
AFP

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