La FIFA y un anuncio que involucra a todas las selecciones, a pocos días del Mundial 2026

La FIFA anunció las sedes de entrenamiento que escogieron las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

De los 48 equipos que competirán en la máxima cita del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.

"Los campamentos base de los equipos son una parte integral del entramado de cualquier Copa del Mundo de la FIFA", declaró Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial de la FIFA 2026.

"Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo", añadió.



Mientras la campeona Argentina e Inglaterra establecerán sus bases en Kansas City, se confirmó que Irán lo hará en Tijuana, México.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que su país permitiría a Irán establecerse allí para evitar las restricciones de visado de Estados Unidos.

Colombia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay también tendrán su base en México. Por su parte, Canadá y Panamá se alojarán en territorio canadiense, mientras que el resto de las selecciones se instalarán en Estados Unidos.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026 AFP

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Estas son las sedes de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026:

