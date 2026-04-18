“Lo de Marino Hinestroza ha sido decepcionante en Vasco da Gama, es criticado por los hinchas”

Marino Hinestroza sigue luchando con alcanzar el alto nivel mostrado en Atlético Nacional pero ahora a nivel internacional con el Vasco da Gama, de Brasil, donde depositaron la confianza en él y pagaron un buen dinero, aunque por el momento no ha conseguido consolidarse y los hinchas empiezan a inquietarse por su situación.

Por eso, en el medio 'Globo Esporte' realizaron una nota para hablar de lo que está viviendo el joven atacante colombiano, de quien dicen "está teniendo problemas" y eso lo está llevando a ser criticados por los aficionados del cuadro de Río de Janeiro.



Críticas para Marino Hinestroza en Brasil

El citado portal sudamericano afirmó que "el rendimiento no ha convencido a la afición del Vasco de Gama", y de paso agregan las estadísticas que tiene hasta el momento, con 13 partidos y aún no ha marcado ni dado ninguna asistencia. Las críticas se deben a lo poco que ha demostrado el delantero".

De hecho, recordaron el valor que pagaron por Hinestroza a Atlético Nacional, de donde venía de ser figura y hasta logró llegar a la Selección Colombia ante su buen paso por el elenco 'verdolaga'.

"Tras casi tres meses en Vasco da Gama, Marino lucha por afianzarse en el club. El delantero fue fichado por 6 millones de dólares (cerca de 30 millones de reales) después de una negociación turbulenta que culminó con celebraciones tanto del club como de la afición", todo porque le ganaron el pulso a Boca Juniors (Argentina).



Marino Hinestroza, futbolista colombiano del Vasco da Gama AFP

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Para agregar, y sin piedad para el colombiano, puntualizaron que "la etapa de Marino en el Vasco hasta el momento ha sido decepcionante. El delantero ha tenido cuatro actuaciones flojas en una racha de partidos en los que el equipo no ha ganado esta temporada".

A pesar de eso, en Brasil reiteran que "ni el departamento de fútbol ni el cuerpo técnico han dado una explicación clara de por qué Marino aún no ha demostrado todo su potencial en el Vasco. El club está manejando la situación con paciencia, pero es consciente de la presión que recae sobre el jugador", y de hecho aseveran de alguna manera que "existe una clara diferencia entre las expectativas generadas y lo que ha demostrado hasta ahora".

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A eso se le suma una dura crítica que recibió de su actual técnico Renato Gaucho, quien apuntó contra los jugadores colombianos por la adaptación lenta que tienen en el balompié brasileño, a pesar de que dentro de su plantel tiene cuatro de nuestro país: Andrés Gómez, Johan Rojas, Carlos Cuesta y Mareino Hinestroza, quien es el principal señalado.