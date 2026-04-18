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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Lo de Marino Hinestroza ha sido decepcionante en Vasco da Gama, es criticado por los hinchas”

“Lo de Marino Hinestroza ha sido decepcionante en Vasco da Gama, es criticado por los hinchas”

En Brasil hablan una vez más de la expectativa que había con la llegada de Marino Hinestroza a Río de Janeiro, pero sin goles, ni asistencias, los seguidores de Vasco van perdiendo la paciencia en él.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
AFP

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