Marino Hinestroza vuelve a ser noticia en Brasil; barristas lo insultaron y pidieron su salida

Marino Hinestroza nuevamente es tema noticioso en territorio brasileño; ahora, por delicada situación que vivió con la barra brava del Vasco da Gama, que, no contenta con su desempeño en el equipo, lo encaró y le puso los puntos sobre la mesa referente a la situación deportiva del club, que está cerca de los puestos de descenso.

Y es que, diferente a la realidad que el colombiano vivió en Atlético Nacional, donde fue tricampeón y salió como figura del conjunto paisa; ahora, el extremo de 23 años vive compleja situación, al punto de ser intimado por varios aficionados del equipo 'aurinegro'.

Así como se pudo ver en los varios videos que han circulado por redes durante las últimas horas; Hinestroza se dirigía a entrenar, pero, tras la reciente derrota por el Brasileirao, varios hinchas estaban a las afueras del centro deportivo para 'cobrar cuentas' con cada uno de los futbolistas del plantel. Y es que, mientras unos recibieron ánimo para revertir la situación, otros fueron fuertemente criticados, hasta el punto de pedir sus 'cabezas'.

"Tras la derrota por 3-0 ante el Bragantino, miembros de los principales grupos de hinchas organizados del Vasco se dirigieron a primera hora de la tarde del lunes, a las puertas del centro de entrenamiento Moacyr Barbosa para enfrentarse a los jugadores. Los hinchas detuvieron a los jugadores justo antes de la puerta de entrada para exigirles explicaciones, y Marino Hinestroza fue el principal objetivo, siendo objeto de hostilidad", indicó el medio brasileño 'Globo Esporte', dando importantes detalles de lo sucedido con el extremo 'cafetero'.



De las varias groserías, amenazas, insultos y feos comentarios que le hicieron al colombiano, destacan "¿qué crees que es este lugar? Pide permiso para irte", "¡vete a la mier**, hijo de p***!" e "¡hijo de p***!, deberías pedir permiso para irte, hijo de p***!".

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Por su parte, según lo informó el medio anteriormente mencionado, la situación fue diferente con el central colombiano, quien no tuvo que confrontar un escenario tan hostil: "Carlos Cuesta, Barros y Thiago Mendes también recibieron muestras de apoyo, acompañadas de exigencias de rendición de cuentas. Seguimos creyendo en ti. Tú (Cuesta) y Robert Renan sois nuestra defensa".

¿Cómo está Marino Hinestroza, tras lo acontecido?

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El extremo de 23 años se reportó a través de sus redes sociales, luego de lo sucedido con los hinchas del Vasco da Gama, dejando claro que está bien, aunque sí vivió una tensa situación en tierras brasileñas.

‼️ “Lastimosamente en Colombia me defendía jugando, aquí pues 🤐…”



🇨🇴 El mensaje de Marino Hinestroza tras ser abordado por la barra de Vasco Da Gama. https://t.co/C9zF3S5geL pic.twitter.com/EcgFLeQy1w — Toque Sports (@ToqueSports) May 26, 2026

"Como era de esperarse y por ser yo, claramente sabía que lo que sucedió en el ct de club, iba a tener mucha repercusión en mi país, lastimosamente en Colombia me defendía jugado, pero aquí pues... pero quería decirle a mis amigos, que me preguntan, que estoy bien y que no pasó nada gracias a Dios", citó Marino Hinestroza en una historia a través de su cuenta oficial de Instagram.

