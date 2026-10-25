Marino Hinestroza toca el cielo por primera vez en Vasco; "se preparó para esto"

El neerlandés Clarence Seedorf se estrenó con una derrota como técnico del Corinthians, que cayó 3-2 en su visita al Vasco da Gama que tuvo a una gran figura: Marino Hinestroza con su agónico doblete.

El Corinthians logró remontar en la segunda mitad el gol del uruguayo Pumita Rodríguez en el minuto 35, con tantos de Gustavo Henrique (50') y Matheus Bidu (57').

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Sin embargo, el colombiano Marino Hinestroza le dio el triunfo a los vascaínos con sus dos primeros tantos para el club carioca, en los minutos 88 y 90.

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Pedro Emanuel solo tuvo palabras de reconocimiento para el exNacional.



"El caso de Marino no es diferente al de otros que incluso han jugado hoy también. Me alegro mucho por él, porque gran parte de la responsabilidad también es suya, por haber creído en lo que le transmití: que quería que jugara más a menudo. Y él ha conseguido, en muchas ocasiones, superar las dificultades y aportar al equipo aquello en lo que destaca. Ha sido importante y decisivo para nuestra remontada. En primer lugar, porque en la primera parte no buscábamos la profundidad, que era justo lo que necesitábamos. Y la primera vez que entra Marino, se da una situación en la que piensa bien, pero ejecuta no tan bien, y nos dio una oportunidad, pero no nos dio el gol. Porque creo que en la primera parte creamos situaciones para marcar más de un gol. Tuvimos oportunidades para ello. Por eso, Marino representa lo que es el Vasco. Tiene, para mí, una plantilla muy amplia: son 33 jugadores de campo y cinco porteros", dijo el DT del club de Río.

Con el triunfo, el Vasco respira y sube a la decimotercera plaza con 38 puntos, cinco por encima de un Corinthians que es el primero en la zona de pérdida de categoría.

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"Esto no ha terminado aquí. Con esa entrega que hemos visto, la reacción en la segunda parte... El equipo está enfadado porque no consigue los resultados", dijo Clarent Seedorf tras el encuentro.

"Hoy hemos tenido algunos momentos en los que podríamos haberlo hecho mejor en ataque y haber aprovechado mejor las ocasiones en defensa", lamentó el DT neerlandés.