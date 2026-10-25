A qué hora juega HOY Barcelona vs. Real Madrid y dónde ver por TV el partido de La Liga

El primer clásico de Lamine Yamal en el Spotify Camp Nou, la vuelta de Jose Mourinho al lugar donde empezó todo para él, la inercia ganadora del Barcelona, que lo ha ganado todo en LaLiga, frente a la necesidad del Real Madrid, que no se puede permitir más tropiezos. Todo eso es el clásico, el partido de los partidos que vivirá su enésima versión este domingo en Barcelona (20.00 horas GMT).

Para el Barcelona es una magnífica oportunidad para dejar tocado a su máximo rival en la competición doméstica. Los de Hansi Flick (9 victorias en 9 partidos, 27 puntos, 39 goles a favor) van como un tiro y dejar a nueve puntos al Real Madrid en el primer tercio del campeonato sería una apetitosa ventaja.

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Tendrán que reponerse de la única derrota sufrida en el curso, un 4-2 ante el PSG en París en Liga de Campeones, en un partido en el que reservó efectivos y también perdió unidades, ya que Dani Olmo se lesionó y estará un mes de baja.

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También fue una prueba de fuego para una defensa en la que faltaban y faltarán mañana Eric Garcia y Jules Koundé; también Andreas Christensen.



En el eje, Flick volverá a apostar por los jóvenes centrales Pau Cubarsí y Gerard Martín, y por la derecha, el hombre de moda, Xavi Espart, cuyo nombre está en las portadas de las grandes cabeceras deportivas europeas.

El principal lunar de los barcelonistas fue el lateral zurdo, donde Joao Cancelo no estuvo especialmente acertado. Frente al Real Madrid, el portugués tiene todos los números para volver al carril izquierdo, a no ser que sorprenda con la alineación de Alejandro Balde, que casi no cuenta para Hansi Flick.

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Más allá de esta duda, la alineación del Barça no debería presentar sorpresas. Rodri y Pedri, que no jugaron la totalidad de los minutos en París, serán los que guardarán las llaves del juego de los de Flick.

El madrileño se adivina fundamental para frenar las transiciones de los de Mourinho, un equipo que suple con una velocidad de vértigo en ataque sus carencias en la construcción. Pedri tendrá que ser el arquitecto del juego de los locales, con Fermín López por delante, única opción en la mediapunta ante la baja de Dani Olmo.

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Por la derecha estará Lamine Yamal, por la izquierda Anthony Gordon y en el centro Raphinha, que con 12 goles y tras un par de partidos de baja por una lesión menor con Brasil, volverá al Camp Nou para dirigir el ataque.

Además de todo ello, el Barça tiene el 'efecto Flick' a su favor, ya que desde que el alemán firmó por los azulgranas en la temporada 2024-2025, los catalanes han ganado cinco de los seis títulos en juego y su dominio en los enfrentamientos directos ante el Real Madrid es abrumador.

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De los seis clásicos disputados con Flick, el Barça ha ganado cinco, sólo perdió el de la temporada pasada ante el Real Madrid de Xabi Alonso (2-1). En la vuelta, el 2-0 le dio el título.

Enfrente, Jose Mourinho, ayudante de Bobby Robson y Louis van Gaal, volverá al lugar donde le quisieron y ahora le odian. El portugués, recordado por sus múltiples enfrentamientos fuera del campo con el barcelonismo, ha ganado dos de los trece partidos que ha disputado con los diferentes equipos que ha dirigido (Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea) en el Camp Nou.

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El Real Madrid llega al clásico en uno de sus mejores momentos de la temporada, después de cuatro victorias consecutivas tras el parón de selecciones, 12 goles anotados en los últimos tres encuentros y buenas sensaciones, especialmente en el partido contra el Sevilla.

Mourinho reconoció en rueda de prensa que tiene claro el once para el Camp Nou, pero añadió que no iba a adelantarlo. "De quién vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó.

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Después de ganar al Leipzig, el portugués declaró que el pivote Eduardo Camavinga-Bernardo Silva le había hecho olvidar a la dupla Aurélién Tchouaméni-Arda Güler, y que le había gustado especialmente cómo había combinado la banda derecha, con Fede Valverde en el lateral, Bernardo en el pivote y Güler como extremo.

Podría ser una pista de la organización que pretende disponer ante el Barcelona, aunque sus alineaciones se han caracterizado por la variabilidad. Sólo parecen fijos Thibaut Courtois en la portería, Jude Bellingham en la mediapunta y Kylian Mbappé en la delantera.

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La presencia de Valverde por la derecha ha puesto en pausa la rotación de laterales habitual, y todo apunta a que el uruguayo repetirá, acompañado de Marc Cucurella en la otra banda y Dean Huijsen, Antonio Rüdiger o Ibrahima Konaté en el centro de la zaga.

Por delante, Tchouaméni, que descansó ante el Leipzig, podría estar acompañado de Bernardo Silva. Sería la séptima combinación diferente de doble pivote en el Madrid esta temporada. En la delantera, Yan Diomande se ha ganado la plaza de la banda izquierda, y Güler repetiría en la derecha.

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Son baja segura Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, además de Vinícius Júnior, quien cumple ante el Barcelona el segundo de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid

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Fecha: domingo 25 de octubre.

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Camp Nou, en Barcelona.

Transmisión: Directv Sports.