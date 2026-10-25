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A qué hora juega HOY Nacional vs. Medellín y dónde ver por TV el clásico paisa

Este domingo, en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en un nuevo clásico paisa del fútbol colombiano. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Nacional vs. Medellín.
Nacional vs. Medellín.
colprensa.

El clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín será el duelo más destacado de la fecha 16 de la Liga colombiana, que se jugará desde este viernes hasta el lunes. Durante la jornada habrá varios compromisos determinantes para los equipos que buscan asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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El enfrentamiento entre verdes y rojos está programado para este domingo en el estadio Atanasio Girardot, desde las 6:10 p. m. (hora colombiana). Con pocas jornadas por delante para el cierre de la fase todos contra todos, sumar puntos se convierte en una prioridad para los clubes que aspiran a mantenerse en la pelea.

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Atlético Nacional, que incorporó a James Rodríguez para este semestre, afronta el compromiso como uno de los equipos protagonistas del torneo. El conjunto verdolaga acumula 29 puntos, la misma cantidad que Deportivo Cali. Por su parte, América de Cali registra 31 unidades y Millonarios suma 26.

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Independiente Medellín llega al clásico ubicado en la séptima casilla, con 23 puntos. Por ello, el encuentro representa una oportunidad importante para recortar distancias con los equipos de arriba y fortalecer sus opciones de mantenerse dentro del grupo de los ocho clasificados a la siguiente fase.

Nacional y su hegemonía sobre Medellín

El conjunto verdolaga ha tenido una supremacía en los últimos 10 enfrentamientos sobre el 'poderoso' de la montaña. Los registros son contundentes: cinco triunfos de Nacional y cinco empates. La última vez que Medellín ganó fue el 17 de noviembre de 2024, en la semifinal de la Copa BetPlay, con un marcador de 1 a 0 y gol de Ménder García.

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Liga - 14/10/26 - Nacional 3-2 Medellín
Liga - 11/04/26 - Medellín 2-3 Nacional
Copa - 17/12/25 - Medellín 0-1 Nacional
Copa - 13/12/25 - Nacional 0-0 Medellín
Liga - 04/12/25 - Nacional 2-1 Medellín
Liga - 23/11/25 - Medellín 0-0 Nacional
Liga - 26/10/25 - Nacional 5-2 Medellín
Liga - 07/09/25 - Medellín 3-3 Nacional
Liga - 04/05/25 - Medellín 1-1 Nacional
Liga - 23/03/25 - Nacional 1-1 Medellín

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