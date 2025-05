Mayra Ramírez, estelar: logró el triplete de la temporada con el Chelsea

ElChelsea de la delantera colombiana Mayra Ramírez completó el triplete inglés al imponerse este domingo al Manchester United en la final de la Copa por 3-0.

El conjunto que dirige la francesa Sonia Bompastor, que contó con Mayra Ramírez como titular, logró el título copero en Wembley ante 74.412 espectadores gracias a un doblete de la gala Sandi Baltimore (m.45, de penalti, y 91) y a un tanto de la estadounidense Catarina Macario (m.84).

Con anterioridad ganó la Superliga con notable ventaja e invicto y la Copa de la Liga al imponerse en la final al Manchester City por 2-1. En la Liga de Campeones, tan solo pudo frenarle el Barcelona en las semifinales.

Mayra Ramírez que fue titular y jugó hasta los 62 minutos, dejándole el lugar a Macario, quien al final fue autora del 2-0. Chelsea pudo haber tenido una temporada de ensueño, pero una mancha dejo un sabor agridulce a la colombiana y sus compañeras; ser eliminadas de la Champions League femenina a manos del Barcelona, a puertas de la gran final del certamen.

Mayra Ramírez, delantera colombiana de Chelsea

La colombiana suma su cuarto título dese su arribo a Inglaterra, que fue en enero del 2024, donde en la mayoría de los compromisos, es la líder de la saga ofensiva de las ‘blue’ y la única delantera en punta.

Cabe destacar que Mayra ha tenido algunas lesiones durante la temporada, pero esto no ha hecho que pierda un ligar en el once titular, ni mucho menos no ser participe de goles y jugadas de ataque de su equipo, sus rápidas recuperaciones, le han permitido estar en la mayoría de compromisos.

Con 10 goles, y seis asistencias, acumular una contribución ofensiva de 16 jugadas de ataque, que la ponen por encima de otras de sus demas compañeras como lo es el caso de Agnes Beever Jones con 15 goles (12 anotaciones y 3 asistencias).

Con la vicotria 3-0 sobre el Manchester United, Chelsea temrinó la campaña 2024/25, donde sus juagadoras tendrán un tiempo de vaciones y preparacion para Mayra Ramirez de sus siguientes partidos con la Selección Colombia.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Colombia Femenina?

La 'tricolor' tendrá un nuevo partido amisoto, donde es espra la actuación de Mayra Ramirez; que será visitando a Corea del Sur el día viernes 30 de mayo a las 5:00 de la mañana (hora de Colombia).