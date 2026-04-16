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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Medellín, poco pudo hacer en el Maracaná: perdió 4-1 con Flamengo, en Copa Libertadores

Medellín, poco pudo hacer en el Maracaná: perdió 4-1 con Flamengo, en Copa Libertadores

Independiente Medellín pasó una mala noche en Brasil, cayó derrota con Flamengo y sigue sin sumar a de tres puntos en el torneo continental.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Flamengo vs. Medellín - Copa Libertadores 202
Flamengo vs. Medellín - Copa Libertadores 2026.
Getty Images.

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