Medellín, poco pudo hacer en el Maracaná: perdió 4-1 con Flamengo, en Copa Libertadores

El Flamengo ratificó este jueves su condición de favorito y se consolidó con puntaje ideal en la cima del grupo A de la Copa Libertadores tras golear al Deportivo Medellín en el Maracaná, por 4-1.

Con tantos de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Giorgian de Arrascaeta y Pedro, el once comandado por Leonardo Jardim logró una victoria que lo despega de sus perseguidores y lo deja como líder en solitario.

Por el contrario, los colombianos se ubican terceros, con solo un punto tras haber empatado en su debut contra Estudiantes.

Tras una primera mitad de claro dominio del conjunto de Río Janeiro, vigente campeón del torneo, Lucas Paquetá dictó el ritmo y abrió la cuenta con un remate al arco desde el área.



A los 40 minutos de la primera parte, un exceso de confianza en la salida le costó caro al Fla. La jugada del empate nació de un error de Jorge Carrascal, quien perdió la posesión en el círculo central ante la presión colombiana.

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Allí Alexis Serna recuperó el balón y asistió a Yony González, quien aprovechó el espacio entre los centrales para quedar mano a mano con el portero y mandar el balón al fondo de la red de Agustín Rossi.

Aunque los once de Alejandro Restrepo lograron capitalizar el error, el equipo de Río de Janeiro nunca perdió los papeles.

Flamengo vs. Medellín - Copa Libertadores 2026. Getty Images.

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En el cierre del primer tiempo, la conexión Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique volvió a dar frutos: un centro quirúrgico del uruguayo permitió al delantero sellar el 2-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

El festejo del gol se vio empañado por las protestas colombianas por una supuesta falta anterior al gol de Paquetá sobre Baldomero Perlaza. Sin embargo, el árbitro validó el gol tras consultar al VAR.

A cuatro minutos de iniciada la segunda parte, Arrascaeta le puso un pase largo a Henrique, quien le devolvió la cortesía al uruguayo. Este, sin titubear, definió con un zurdazo que se coló en las redes.

Tras consolidar el 3-1, el Flamengo pasó a controlar el ritmo del encuentro a su voluntad, lo que provocó que el nivel de juego y la intensidad cayeran considerablemente en el tramo final.

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El conjunto brasileño se dedicó a dominar la posesión con total autoridad, circulando el balón con paciencia y dejando correr el cronómetro para asegurar la victoria sin mayores sobresaltos ante un rival que ya no encontró espacios.

La estocada final la puso Pedro segundos antes de que se escuche el pitido del árbitro. El delantero definió para sellar el 4-1 definitivo.

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Tras el receso, la tercera fecha para este grupo comenzará el miércoles 29 de abril cuando Flamengo visitará a Estudiantes en Argentina; y, al día siguiente, Medellín medirá fuerzas contra Cusco en Colombia.