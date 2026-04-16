Así quedó el grupo de América de Cali en la Copa Sudamericana, tras Tigre 0-1 Macará

El Macará ecuatoriano llegó a cuatro puntos, los mismos que el líder, el América de Cali colombiano, tras derrotar por 0-1 al Tigre argentino, en un partido válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Luego de un empate 1-1 en la jornada inaugural ante Alianza Atlético, Tigre sufrió una dolorosa derrota en casa por 0-1 ante un Macará que se impuso gracias al solitario gol del argentino Federico Paz (m.54).

El ‘Matador’, que ahora acumula una racha negativa de 10 partidos sin triunfos (seis empates y cuatro derrotas), terminó este duelo con diez jugadores por la expulsión de Gonzalo ‘Pity’ Martínez y con una luxación del hombro izquierdo de uno de sus goleadores, Ignacio Russo que, no obstante, completó el tiempo de juego y no fue reemplazado.

En el primer tiempo, el elenco local tuvo dos opciones con un golpe de cabeza de Alan Barrionuevo a las manos del portero Rodrigo Rodríguez, un disparo apenas desviado de Gonzalo Martínez, mientras que la visita tuvo la más clara con una definición de Franco Posse que desvió el portero Felipe Zenobia y luego dio en el palo.



En el complemento, Macará sorprendió en el arranque porque luego de una pelota perdida por Jalil Elías, Matías Miranda inició un contragolpe y la cedió para Federico Paz que, luego de enganchar, sacó un remate de derecha ajustado que infló la red y le dio la ventaja al ‘Ídolo Ambateño’.

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Cuatro minutos después el árbitro brasileño Rafael Rodrigo Klein expulsó a ‘Pity’ Martínez a instancia del VAR por un golpe sin pelota en la cara de su marcador.

Tigre tuvo la opción para empatarlo con un remate de Elías Cabrera que evitó el portero Rodrigo Rodríguez, y Macará tuvo un contragolpe que falló en la puntada final para aumentar la ventaja.

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El conjunto ecuatoriano se lleva una gran victoria a Ambato que le permite compartir el liderato de esta Zona A con América de Cali con cuatro puntos, mientras que Tigre y Alianza Atlético se quedaron en un punto.

En la tercera jornada de esta zona, el jueves 30 de abril, Tigre recibirá al América de Cali y Macará visitará al Alianza Atlético en Sullana.



Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana 2026