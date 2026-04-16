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Gol Caracol  / Así quedó el grupo de América de Cali en la Copa Sudamericana, tras Tigre 0-1 Macará

Así quedó el grupo de América de Cali en la Copa Sudamericana, tras Tigre 0-1 Macará

Este jueves, Macará sorprendió a Tigre en Buenos Aires, Argentina, y se llevó los tres puntos para apretar el grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Atentos en América de Cali.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Tigre vs. Macará.
Tigre vs. Macará.
Macará.

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