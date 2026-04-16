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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo es Colombia Sub-17 vs. Argentina y donde ver EN VIVO por TV la final del Sudamericano

Cuándo es Colombia Sub-17 vs. Argentina y donde ver EN VIVO por TV la final del Sudamericano

Este jueves, Colombia y Argentina se clasificaron a la gran final del Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Paraguay. Acá todos los detalles de este duelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Colombia vs. Argentina será la final del Sudamericano Sub-17.
Colombia vs. Argentina será la final del Sudamericano Sub-17.
FCF - AFA.

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