Cuándo es Colombia Sub-17 vs. Argentina y donde ver EN VIVO por TV la final del Sudamericano

El Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026 está por terminar y ya solo resta conocer quien se quedará con el título. Este jueves se disputaron las semifinales, las cuales dejaron una sorpresa. La Selección Colombia goleó 3-0 a Brasil, que estaba invicto, y más tarde Argentina hizo lo propio al imponerse 3-1 sobre Ecuador. De esta manera, la 'tricolor' y la 'albiceleste' se verán las caras en la gran final.

Según lo revelado por el calendario de la Conmebol, la final se llevará a cabo este domingo 19 de abril, a las 6.00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Carpem en Ypané, Paraguay. Todas las emociones se verán la señal HD2 de Caracol Televisión, la página de GolCaracol.com y la app de Ditu. Cabe recordar, que, este juego arrancará tan pronto culmine el duelo por el tercer puesto entre Ecuador y Brasil.

Colombia sorprendió y dio el mayor golpe del torneo este jueves luego de vencer 3-0 a Brasil en la semifinal. La primera parte fue de ida y vuelta, con mayor control de los 'cariocas', pero sin muchas opciones de peligro. Para el segundo tiempo, los dirigididos por Freddy Hurtado fueron contundentes de cara al arco. A los 53 minutos, Adrián Mosquera enganchó y sacó un potente remate de zurda, colocando la pelota en el travesaño para posteriormente ingresara.

Diez minutos más tarde, Matías Caicedo se escapó por la izquierda y metió un pase de tres dedos, al mejor estilo de Lamine Yamal, y dejó solo de frente al pórtico a José Escorcia, quien no falló en la definición.



Sobre el tiempo de adición, Escorcia se fue de doblete con un golazo de tiro libre que terminó de sentenciar todo para los 'cafeteros'.

Adrián Mosquera en Colombia vs Brasil Sudamericano Sub-17 - Foto: FCF

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Más tarde, Ecuador y Argentina se enfrentaron y la 'albiceleste' fue la que salió victoriosa. Con goles de Facundo Salinas (9'), Juan Cruz Policella (79') y Emiliano Barrionuevo (88') se impusieron por marcador de 3-1. La 'tri' descontó con tanto de penalti de Hólger Quintero 64').

El camino de Colombia a la final del Sudamericano Sub-17

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Ecuador 0-0 Colombia

Colombia 1-0 Chile

Colombia 0-2 Uruguay

Paraguay 2-0 Colombia

Brasil 0-3 Colombia

El camino de Argentina a la final del Sudamericano Sub-17

Perú 1-4 Argentina

Venezuela 2-3 Argentina

Argentina 0-3 Brasil

Argentina 1-1 Bolivia

Ecuador 1-3 Argentina