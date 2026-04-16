La Selección Colombia, finalista del Sudamericano Sub-17; 3-0 contra Brasil y a luchar por el título

La Selección Colombia se mostró sólida y efectiva en la semifinal del Sudamericano Sub-17 2026, derrotando 3-0 a Brasil y consiguiendo la clasificación a la final del certamen internacional de la Conmebol, que se disputa en Paraguay.

Las anotaciones de la 'tricolor' dirigida por el técnico Fredy Hurtado fueron de Adrián Mosquera y un doblete de José Escorcia, que se consolidó como la figura con dos grandes definiciones.

La Selección Colombia Sub-17 salió con decisión al encuentro en el estadio Defensores del Chaco, y comenzó ganando con un controversial tanto de Mosquera, quien remató, la pelota pegó en el travesaño y al bajar pegó en el borde de la línea de fondo, aunque el juez de línea avisó que había entrado completa. Hubo reclamo de los brasileños.

Pero luego, al minuto 67 se armó una gran jugada en la 'tricolor', con un pase 'tres dedos' de Matías Caicedo para José Escorcia, quien mano a mano con el arquero de la 'canarinha' definió de gran manera.



José Escorcia con la Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

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Ya al 90+5, con el partido definido, se dio un tiro libre espectacular de Escorcia, la figura de la cancha, que sorprendió al guardameta de Brasil, quien aunque se lanzó no pudo detener ese potente disparo. Así se cerró el 3-0 contundente de la Selección Colombia para meterse a la final del Sudamericano Sub-17, que se disputará el próximo domingo 19 de abril, aún con hora por definir.

La 'tricolor' llegó a la definición por el título luego de una fase de grupos en la que empató 0-0 con Ecuador, perdió 2-0 con Uruguay y derrotó 1-0 a Chile y 2-0 a Paraguay. Con eso consiguió el cupo al Mundial de la categoría y de paso meterse a las semifinales, donde venció a los brasileños y ahora espera por Ecuador o Argentina para conocer al campeón.



Ficha técnica Colombia vs Brasil, Sudamericano Sub-17:

Alineaciones:

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Colombia: Luidi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Valecilla, Anderson Murillo, Éider Carrillo; Samuel Martínez, Miguel Agámez; José Escorcia, Matías Caicedo y Adrián Mosquera

DT: Fredy Hurtado

Brasil: Vitor Wachter; Samuel Rodrigues, David Dos Santos, Breno Sales, Arthur Rodrigues; Kaue Furquim, Eduardo Pape, Joao Bezerra; Eduardo Conceicao, Riquelme Da Silva y Ruan Gomes.

DT: Carlos Patetuci

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)

Árbitro: Edwin Ordonez (Perú)

Goles: Adrián Mosquera y José Escorcia (x2).