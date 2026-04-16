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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, finalista del Sudamericano Sub-17; 3-0 contra Brasil y a luchar por el título

La Selección Colombia, finalista del Sudamericano Sub-17; 3-0 contra Brasil y a luchar por el título

Este jueves la Selección Colombia mostró jerarquía, venció a Brasil con contundencia y consiguió el paso a la final del Sudamericano Sub-17. Golazos de Adrián Mosquera y doblete de José Escorcia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17 2026
Selección Colombia en Sudamericano Sub-17 2026 - Foto:
FCF

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